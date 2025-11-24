Ενδιαφέρονται για τον ΝτεΡόζαν οι Κλίπερς

Μετά το κακό τους ξεκίνημα στη σεζόν, οι Λος Άντζελες Κλίπερς έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Τόσο οι Λος Άντζελες Κλίπερς (5-12) όσο και οι Σακραμέντο Κινγκς (4-13) δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Έτσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «Βασιλιάδες» είναι έτοιμοι να ακούσουν προσφορές για σχεδόν όλους τους τους παίκτες.

Σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «Athletic, για τον 36χρονο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον οι «Κλιπς», οι οποίοι θέλουν να προσθέσουν σκορ από τον πάγκο στο ρόστερ τους μετά τον τραυματισμό του Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο ΝτεΡόζαν έχει τριετές συμβόλαιο και βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο του. Φέτος σε 33 λεπτά έχει κατά μέσο όρο 17,9 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ.