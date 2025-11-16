Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της η Τραπάνι: Σπουδαίο διπλό στο Μιλάνο επί της Αρμάνι

Η Τραπάνι συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο ιταλικό πρωτάθλημα, έφυγε με σπουδαίο διπλό από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 86-80. Κορυφαίος ο πρώην παίκτης του Άρη, Τζανόντ Νότε με 26 πόντους.

Η Τραπάνι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής. Η ομάδα του Γιασμίν Ρέπεσα εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες και την κούραση της Αρμανι, φεύγωντας με σπουδαίο διπλό από το Μιλάνο με 86-80.

Οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς ανέβηκαν στο 7-1 και πάτησαν στην κορυφή, ενώ από την άλλη ομάδα του Ετόρε Μεσίνα έπεσε στο 5-3.

Ο πρώην παίκτης του Άρη Τζανόντ Νότε ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Τίμι Άλλεν να προσθέτει 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Άρμονι Μπρουκς πραγματοποίησε ακόμα μια καλή εμφάνιση την φετινή σεζόν μετρώντας 18 πόντους, με τον Έλλις να προσθέτει 14 πόντους. Διψήφιος και ο Μπούκερ με 13 πόντους.