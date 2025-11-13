O Tζάρεντ Μπάτλερ συστήθηκε στην Euroleague: Ο Ερυθρός «έλιωσε» την Μονακό, κερδίζοντας με 91-79, με τον Αμερικανό άσο να πραγματοποιεί «οργιαστική» εμφάνιση με 20 πόντους.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να είχε σημαντικές απουσίες, ωστόσο έδειξε πως ήθελε περισσότερο τη νίκη. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, κέρδισε την Μονακό με 91-79 και πάτησε κορυφή.

Η Σερβική ομάδα ανέβηκε το 8-3 και έπιασε την Χάποελ στην κορυφή, την ώρα που το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έπεσε στο 6-5 και απομακρύνθηκε από τις πρώτες θέσεις.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ που βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού συστήθηκε στην Euroleague: Ο Αμερικανός άσος με 20 πόντους «καθάρισε» την υπόθεση νίκη για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, με τον Ντόμπριτς να πραγματοποιεί φοβερή εμφάνιση με 22 ποντους και 4/5τρ. Double-double του ΜακΙντάιρ με 12 πόντους και 10 ασίστ, πολύ καλή παρουσία του Οτζελέγιε με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε σε καλή βραδιά με 18 πόντους και 7 ασίστ, με τον Οκόμπο να προσθέτει 16 πόντους. Πληθωρική παρουσία του Μπλοσογκέιμ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε χαμηλά στάνταρ οι υπόλοιποι παίκτες του Σπανούλη.

Υψηλός ρυθμός και ένταση, μικρό προβάδισμα με Τζέιμς η Μονακό

Συγκεντρωμένη και προσηλωμένη στο πλάνο της μπήκε η Μονακό στην αναμέτρηση με τον Μπλοσομγκέιμ να δίνει προβάδισμα (2-5 στο 2’) και τον Μάικ Τζέιμς να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 4-7. Ο Ερυθρός απάντησε άμεσα με τον Οτζελέγιε (5π.) και με σερί 7-0 πήρε τα ηνία του σκορ (+4, 11-7 στο 4’). Ο Τζέιμς είχε «ζεσταθεί» έφτασε τους 9π. για το 13-14 της γαλλικής ομάδας στο 6’, με τους Σέρβους να βγάζουν ένταση στο παιχνίδι τους για να φέρουν το ματς σε ισορροπία (18-18 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Μονακό σε απόσταση ενός καλαθιού (23-25), με τον Στραζέλ να διαμορφώνει το σκορ της 1ης περιόδου με τρίποντο από την γωνία.

Διατήρησε το προβάδισμα και τον ρυθμό της η Γαλλική ομάδα

Οι Μονεγάσκοι μπήκαν με σερί 6-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο, στέλνοντας την διαφορά στο +7 (24-31). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήλεγχαν τον ρυθμό, έφεραν το ματς στα μέτρα τους, με τον Μίροτιτς να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το +9 της Μονακό (28-37 στο 15’). Η ομάδα του Ομπράντοβιτς απάντησε άμεσα με 9-0 σερί για να ισοφαρίσει σε 37-37 στο 18’, με το δίδυμο Οτζελέγιε – ΜακΙντάιρ να είναι… όλος ο Ερυθρός. Η Μονακό πήρε προηγούμενη στα αποδυτήρια (+4, 42-46), με την γαλλική ομάδα να έχει ενέργεια στο παιχνίδι της και σε πολύ καλή βραδιά τον Μάικ Τζέιμς (14π.).

Ανέβασε την ένταση του ο Ερυθρός, με «όργια» του Ντόμπριτς

Με τρίποντο του Οκόμπο μπήκε στο δεύτερο μέρος η Μονακό, με τους Ντόμπριτς και Κάλινιτς να μειώνουν άμεσα στο καλάθι (47-49). Ο Μπλόσομγκειμ έδινε επιθετικές λύσεις για το +5 (49-54 στο 22’), ωστόσο ο Ντόμπριτς είχε βρει ρυθμό φτάνοντας τους 13π. για τα 53-55 στο 23’, με τον Σέρβο να κάνει ότι θέλει στο παρκέ, βάζοντας μπροστά τους «ερυθρόλευκους» (59-57 στο 26’). Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς είχαν ανεβάσει την ενέργεια τους στην άμυνα, με τους Πλάβτσις και Νταβίντοβατς να δίνουν αέρα 4π. στον Ερυθρό (65-61) και την «Μπεογκράτσκα» να παίρνει «φωτιά».

Ο Μπάτλερ μίλησε τελευταίος, ο Ερυθρός «έλιωσε» την Μονακό

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ με τρίποντο διαμόρφωσε το 68-64 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Μίροτιτς να αναλαμβάνει δράση για την Μονακό (69-68 στο 32'). Ο Μπάτλερ ήταν «ζεστός» φτάνοντας τους 14π. στο καλύτερο του παιχνίδι στην Euroleague, με τον Οκόμπο και τον Στραζέλ να δίνουν λύσεις από τα 6.75μ. με τον Γάλλο γκαρντ να βάζει μπροστά την Μονακό (74-75 στο 35'). Οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας είχαν το μομέντουμ της αναμέτρησης, με τον Μπάτλερ να φανερώνει το λόγο που αποκτήθηκε (80-75 στο 36'), την ώρα που η γαλλική ομάδα είχε χάσει την συγκέντρωση της και στις δυο πλευρές του παρκέ. Ο Ερυθρός έβαλε τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη, με τον Μπάτλερ να πράγματοποιεί «οργιαστική» εμφάνιση (20π.) την ώρα που οι Μονεγάσκοι είχαν καταρρεύσει επιθετικά και αμυντικά.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-46, 65-61, 91-79.

