Το πανόραμα της Euroleague μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι

O Παναθηναϊκός πανηγύρισε μεγάλη νίκη στην έδρα της Παρί, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στην φετινή Euroleague στο 6-4.

Οι «πράσινοι» έβαλαν τέλος στο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων μακριά από το ΟΑΚΑ, αλώνοντας την έδρα της Παρί σε ένα must win παιχνίδι, βελτιώνοντας παράλληλα την θέση του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Τρίτη 11/11

Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν - Μονακό 78-76

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Βίρτους Μπολόνια - Εφές 99-89

Παρί - Παναθηναϊκός 95-101

Τετάρτη 12/11

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις (21:15)

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)

Αρμάνι - Βιλερμπάν (21:30)

Η Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2 Ζάλγκιρις 7-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Ολυμπιακός 6-3 Μονακό 6-4 Βαλένθια 6-4 Παναθηναϊκός 6-4 Μπαρτσελόνα 5-4 Μπάγερν Μονάχου 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 5-5 Φενέρμπαχτσε 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Αρμάνι 4-5 Παρί 4-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτίζαν 4-6 Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Βιλερμπάν 2-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Η 11η αγωνιστική

Πέμπτη 13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί - Βαλένθια (21:45)

Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)

Παρασκευή 14/11

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)

Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)