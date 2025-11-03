Υπέγραψαν τον Ρόμπινσον-Ερλ οι Πέισερς

Οι Ιντιάνα Πέισερς υπέγραψαν σε δεκαήμερο συμβόλαιο τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ λόγω των πολλών τραυματισμών στην ομάδα.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» έκανε γνωστό πως οι Ιντιάνα Πέισερς υπέγραψαν τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με δεκαήμερο συμβόλαιο. Η ομάδα έχει πολλούς τραυματισμούς και έτσι ο 24χρονος θα δώσει βάθος στο ρόστερ. Θυμίζουμε πως είναι εκτός οι Χαλιμπάρτον, ΜακΚόνελ, Τζόουνς, Μάθουριν, Νέμπχαρντ, Φούρπι και Τόπιν.

Τα πρώτα του τέσσερα χρόνια στο ΝΒΑ αγωνίστηκε στους Θάντερ και τους Πέλικανς, ενώ πέρσι με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης είχε σε 66 ματς 6,3 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

Το καλοκαίρι υπέγραψε Exhibit 9 συμβόλαιο με τους Μάβερικς αλλά έμεινε ελεύθερος και τώρα βρήκε τον επόμενο (αν και ίσως σύντομο) σταθμό της καριέρας του.