Ο Προμηθέας Πάτρας με το... καλημέρα πήρε τον έλεγχο του αγώνα, δεν επέτρεψε στην Καρδίτσα να πιστέψει πως θα μπορούσε να πάρει κάτι από το ματς, και πανηγύρισε μία άνετη νίκη με 91-62.

Ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχθηκε την Καρδίτσα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και πανηγύρισε μία πολύ εύκολη νίκη. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και στα 40 λεπτά και με το τελικό 91-62 πήραν την δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα (2-3). Από την άλλη, η Καρδίτσα «έπεσε» στο 2-2.

Για τους νικητές καλύτερος παίκτης ήταν ο Γκρέι με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Κόουλμαν προσέθεσε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μάντσεν με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με τον Κασελάκη να μετράει 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Διψήφιο προβάδισμα για τον Προμηθέα

Ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Γκρέι και Χάμοντς προηγήθηκε γρήγορα με 7-0. Η Καρδίτσα «απάντησε» με τους Μάντσεν και Τζέφερσον και με ένα σερί 0-10 βρέθηκε στο +3. Ο Γκρέι ισοφάρισε για τους γηπεδούχους σε 12-12 και τελικά ο Χάμοντς με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά τους Πατρινούς (17-16). Ο Έλις πέτυχε το τελευταίο καλάθι των φιλοξενούμενων στο δεκάλεπτο και ο Προμηθέας... πάτησε το γκάζι και ολοκλήρωσε την περίοδο στο +10 (28-18).

«Καθάρισαν» το ματς οι γηπεδούχοι

Η εικόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν άλλαξε. Ο Προμηθέας συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με τους Καραγιαννίδη, Γκρέι, Ματσούρα και Χάμοντς διπλασίασε την διαφορά και βρέθηκε να προηγείται με 39-19. Ο Κασελάκης βρήκε σκορ για την Καρδίτσα με τρίποντο (39-22), αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιο σερί για να πλησιάσουν στο σκορ. Ο Μπαζίνας με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 22 πόντους (46-24) και αυτή έφτασε μέχρι και τους 27 με τις βολές του Κόουλμαν (57-30). Τελικά, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 57-32.

Στους 20+ πόντους η διαφορά

Οι Κόουλμαν και Γκρέι διατήρησαν την διαφορά στους 27 (59-32, 61-34), με την Καρδίτσα να μειώνει σε 61-41 με το καλάθι του Κασελάκη και το τρίποντο του Τζέφερσον. Με 15" για την τρίτη περίοδο ο Μπόουθγουελ έριξε τη διαφορά κάτω από τους 20 (67-48), αλλά δεν κράτησε για πολύ, αφού ο Λάγιος διαμόρφωσε το 70-48 του δεκαλέπτου.

Ολοκλήρωσε τον... περίπατο ο Προμηθέας

Με εξαίρεση μία βολή του Μπόουθγουελ (70-49) οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου. Τελικά ο Μπαζίνας με δίποντο έκανε το 72-49 και ο Κόουλμαν με ένα προσωπικό 4-0 ανέβασε τη διαφορά στους 26 (75-49). Μέχρι το τέλος του ματς δεν άλλαξε κάτι στον αγώνα και έτσι οι Πατρινοί πανηγύρισαν μία εύκολη νίκη με 91-62.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62

Τα στατιστικά του αγώνα.