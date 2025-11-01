Σπουδαία νίκη για τον Κολοσσό (2-3) με 78-76 επί του Πανιωνίου (0-5) στην εκπνοή χάρη στο καλάθι του Λίνου Χρυσικόπουλου! Οι «κυανέρυθροι»... άγγιξαν την πρώτη επιτυχία, προηγήθηκαν με 12 πόντους για σημαντικό διάστημα, όμως οι Ροδίτες τους έδεσαν «κόμπο» στο τελευταίο δεκάλεπτο με επιμέρους 23-11!

Ο Ηλίας Ζούρος έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο και παρά τις απουσίες των Χαντς και Λούντζη στην περιφέρεια, είδε τον Γουότσον (17 πόντοι-7 ριμπάουντ) να κάνει step up για ακόμα ένα παιχνίδι και τον Πάπας (19 πόντοι - 5/9 τρίποντα) να επωμίζεται το βάρος στην επίθεση.

Μάλιστα, η ομάδα της Νέας Σμύρνης προηγήθηκε με 15 πόντους (38-53) στο 23’ και μπήκε στην τελευταία περίοδο με διαφορά 10 πόντων!

Η κούραση του Πανιωνίου και η ενέργεια του Κολοσσού στην περιφέρεια με Καράμπελα και Τέιλορ, συν τον Κολοβέρο και τον Γκαλβανίνι σταθερά, έφεραν το ματς στο καλάθι, 70-72, με 3:39 για τη λήξη!

Το ματς έγινε ντέρμπι και ο Ακίν ισοφάρισε σε 74-74 με 1:28 για το τέλος. Στην εξίσωση μπήκε και ο Χρυσικόπουλος, με τον Κολοβέρο να ανατρέπει την κατάσταση, 76-74, για το πρώτο προβάδισμα στο ματς!

Στο ρολόι έμειναν 16 δευτερόλεπτα και ο Πάπας με δύο βολές ισοφάρισε σε 76-76! Ακόμα 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Καράσκο έδωσε την ευθύνη στον Κολοβέρος εκείνος την πάσα στον Χρυσικόπουλο που διαμόρφωσε το τελικό 78-76 στις Καλυθιές!

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 11-19, 21-23, 23-11

