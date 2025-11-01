Ο Ηλίας Ζούρος έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο και παρά τις απουσίες των Χαντς και Λούντζη στην περιφέρεια, είδε τον Γουότσον (17 πόντοι-7 ριμπάουντ) να κάνει step up για ακόμα ένα παιχνίδι και τον Πάπας (19 πόντοι - 5/9 τρίποντα) να επωμίζεται το βάρος στην επίθεση.
Μάλιστα, η ομάδα της Νέας Σμύρνης προηγήθηκε με 15 πόντους (38-53) στο 23’ και μπήκε στην τελευταία περίοδο με διαφορά 10 πόντων!
Η κούραση του Πανιωνίου και η ενέργεια του Κολοσσού στην περιφέρεια με Καράμπελα και Τέιλορ, συν τον Κολοβέρο και τον Γκαλβανίνι σταθερά, έφεραν το ματς στο καλάθι, 70-72, με 3:39 για τη λήξη!
Το ματς έγινε ντέρμπι και ο Ακίν ισοφάρισε σε 74-74 με 1:28 για το τέλος. Στην εξίσωση μπήκε και ο Χρυσικόπουλος, με τον Κολοβέρο να ανατρέπει την κατάσταση, 76-74, για το πρώτο προβάδισμα στο ματς!
Στο ρολόι έμειναν 16 δευτερόλεπτα και ο Πάπας με δύο βολές ισοφάρισε σε 76-76! Ακόμα 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Καράσκο έδωσε την ευθύνη στον Κολοβέρος εκείνος την πάσα στον Χρυσικόπουλο που διαμόρφωσε το τελικό 78-76 στις Καλυθιές!
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 11-19, 21-23, 23-11