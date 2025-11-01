Ντόντσιτς... όπως Τσάμπερλεϊν, Κόμπι και Τζόρνταν

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε μετά από απουσία τριών αγώνων λόγω τραυματισμού, για να οδηγήσει σημειώνοντας 44 πόντους, τους φιλοξενούμενους Λος Άντζελες Λέικερς σε νίκη με 117-112 επί των Μέμφις Γκρίζλις, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του NBA Cup.

Ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη διάστρεμμα στο δάχτυλο και θλάση στο πόδι μετά τη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και έχασε τους επόμενους τρεις αγώνες, με Σακραμέντο, Πόρτλαντ και ξανά, με τους Τίμπεργουλβς.

Αυτή η περίοδος απουσίας δεν επηρέασε τον Σλοβένο σταρ , ο οποίος κυριάρχησε στο Μέμφις με τη συνήθη στατιστική του: 44 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 39 λεπτά. Η συμβολή του στο τρίτο δεκάλεπτο, με 16 πόντους, ήταν κρίσιμη για να επιστρέψουν οι Λέικερς σε ένα παιχνίδι που έγινε πολύ περίπλοκο στη δεύτερη περίοδο, όταν η γηπεδούχος ομάδα προηγήθηκε με 14 πόντους (69-55) αφού σκόραρε 42 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο, συμπεριλαμβανομένου ενός σερί 27-4.

Η απόδοση του Ντόντσιτς τον καθιστά τον δεύτερο παίκτη στην ιστορία, μετά τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, που σκόραρε 40 ή περισσότερους πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο θρυλικός παίκτης πέτυχε αυτό το κατόρθωμα σε δύο σεζόν: 1961-62 (πέντε παιχνίδια) και 1962-63 (επτά).

Επιπλέον-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», γίνεται ο πρώτος παίκτης των Λέικερς από τον Κόμπι Μπράιαντ το 2007 που έχει μέσο όρο 45 πόντους σε τρία παιχνίδια (45,3 για τον Σλοβένο). Μόνο οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Μάικλ Τζόρνταν είχαν συγκεντρώσει 125 ή περισσότερους πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν πριν από αυτόν (136).