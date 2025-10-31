«Τελειώνει» του Γόντικα στον Πανιώνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο έμπειρος σέντερ αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα μέχρι την Κυριακή.

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Πανιώνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, oι «κυανέρυθροι» βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Κωστή Γόντικα, με τον πολύπειρο Έλληνα σέντερ να ενισχύει την ρακέτα των Νεοσμυρνιωτών, αποτελώντας ένα έξτρα εργαλείο στα χέρια του Ηλία Ζούρου.

Ο 31χρονος ψηλός αναμένεται στην Αθήνα μέχρι την Κυριακή, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον «Ιστορικό». Ο Κωστής Γόντικας, αν ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Πανιώνιο, αναμένεται να πραγματοποίησει το ντεμπούτο του στο Eurocup κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ.

Ο έμπειρος ψηλός αγωνίζεται στην Ισλανδία για λογαριασμό της Θορ, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις με 13.8 πόντους και 6.8 ριμπάουντ ανά ματς σε 31 λεπτά συμμετοχής.