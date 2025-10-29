Φόβοι για σοβαρή ζημιά του Λούντζη – Στο προσκήνιο ο Γόντικας

Όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή «Magic Euroleague», υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του γκαρντ του Πανιωνίου – Οι Νεοσμυρνιώτες κάνουν αλλαγές στο ρόστερ και βλέπουν τον Κωστή Γόντικα.

Λένε πως ενός κακού μύρια έπονται και κάπως έτσι είναι η κατάσταση στον Πανιώνιο. Δεν έφταναν οι απανωτές ήττες, ήρθε και ο τραυματισμός του Μιχάλη Λούντζη να κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ο διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε στο ματς με τον Αρη και όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή «Magic Euroleague», υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά. Το ακριβές της κατάστασης θα γνωστοποιηθεί μέσα στην τρέχουσα ημέρα.

Χθες στο ματς με την Τρέντο τραυματίστηκε και ο Ματ Λιούις και είναι άγνωστο αν θα παίξει το Σάββατο με τον Κολοσσό, εκεί, από όπου θα απουσιάσει σίγουρα ο επίσης τραυματίας, Τζέιλεν Χαντς.

Την ίδια ώρα ο Πανιώνιος προσπαθεί να ενισχυθεί σε όλα τα μέτωπα και στο πλαίσιο αυτό όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του SDNA θέλει τον Κωστή Γόντικα, που τώρα παίζει στην Ισλανδική Θορ. Ο Γόντικας παίζει πολύ καλά εκεί, έχοντας σε 31 λεπτά συμμετοχής 13.8 πόντους και 6.8 ριμπάουντ ανά ματς.