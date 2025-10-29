Elite League: Διπλό στο «Σαλούν» ο Πανερυθραϊκός - Εύκολο πέρασμα του Ψυχικού από τα Τρίκαλα

Ο Πανερυθραϊκός έφυγε με σπουδαίο διπλό από το «Σαλούν» επικρατώντας του Παπάγου με 90-85, με το Ψυχικό να περνά εύκολα από τα Τρίκαλα, διαλύοντας την τοπική ομάδα με 107-58.

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική (5η, 29-30/10) Τετάρτη 29 Οκτωβρίου Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92 Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107 ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85 Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90 Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84 Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87 Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 16:30 Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF) 17:00 Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF) Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107 Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κατωτικίδης-Κωνσταντινέλης (Καρακώστας) Δεκάλεπτα: 14-26, 27-51, 46-78, 58-107 Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 9 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 6, Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 19 (2), Μπατατέγας, Κολσούζογλου 8, Μπαλός, Πηλίτσης 5 (1), Γαρέζος 5 (1), Τάταρης 4 Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 5 (1), Παπαγιάννης 4, Κουκάς 9 (1), Μπουρνελές 2, Χέντερσον 22 (5), Δήμου 6 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 7, Γουέλς 7 (1), Ζορμπάς 17, Δημάκος 13 (2), Θεοδώρου 12 (2) Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84 Διαιτητές: Ταρενίδης-Χατζημπαλίδης-Ντούρας (Παπαδόπουλος Ν.) Δεκάλεπτα: 26-21, 39-42, 61-68, 85-84 Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 5 (1), Μπανκς 11, Πουρλίδας 3, Κατσαμούρης 19 (1), Νώτης 16, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 16 (2), Καλαϊτζίδης 6 (2), Ντούμπαρ 9 (1), Κομνιανίδης Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 11 (3), Μακαρατζής, Άντερσον 11 (1), Παναγιωτόπουλος, Στασινός 8 (2), Σιγάλας 8, Προίσκος 25 (6), Τόλιας 7 (1), Καματερός, Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 9 (1) Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90 Διαιτητές: Μαρτινάκος-Τεφτίκης-Πολάτογλου (Παπάντος) Δεκάλεπτα: 11-24, 36-54, 62-69, 85-90 Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 6, Άντερτον 34 (2), Μερμίγκης 13 (1), Δενδρινός 4, Μαλέλης 8 (2), Σκούρτης, Αγγελή, Καραμαλέγκος 2, Σκοτ 18 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νκολαΐδης 15 (3), Καμάρας 15 (3), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 22 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 3 (1), Ιωαννίδης 15 (1), Σιούντρης 7 (1) Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92 Διαιτητές: Ζιώγας-Κωνσταντινίδου-Λιόνας (Καλαρέμας) Δεκάλεπτα: 16-14, 34-38, 56-61, 79-92 Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 14 (3), Κάρτραϊτ 13, Κουτσουμάρης, Βέλκος 3 (1), Κουφόπουλος 9 (1), Μαντίκος 6, Παπαδημητρίου 12 (1), Κουστένης 4, Δεϊμέζης 2, Ντίπτσης 16 (3), Πρίφτης Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 12, Τζόνσον 18, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 9 (3), Γιαννούτσος, Δήμος 10 (2), Καραγεωργίου 7, Σπυρόπουλος 11, Βλαχογιάννης, Μπακέας, Νίκολης 9 (3), Τσουμάνης 16 ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85 Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Μαγκλογιάννης-Τσαχάκης (Κυρτάτας Δεκάλεπτα: 24-18, 48-45, 71-68, 95-85 ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 20 (2), Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 13, Γερομιχαλός 6, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 4, Νέσης 2, Κανονίδης 14 (2), Σάμαρτζιτς 21 (3) Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 2, Τζιβελέκας 16 (2), Δημητρακόπουλος 17 (3), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 11 (1), Ετζιάκα, Φιλιππάκος 14, Ντράσκοβιτς 6, Μουστόπουλος 12 Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87 Διαιτητές: Μαραμής-Μπακάλης-Τούσης (Μανασής) Δεκάλεπτα: 18-15, 37-40, 62-68, 72-87 Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 4, Χατζής 14, Τουλούπης 7, Σκρίνσκι, Επαμεινώνδας 21 (5), Ευσταθιάδης 12 (2), Μπουντούρης 4, Πούντος 6 (2), Σπρίντζιος 1, Καμπερίδης 3 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 1, Δενδρινός 19 (4), Βησσαρίου, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος 3, Σωτηρίου 30 (1), Πόζογλου 16 (2), Καραχάλιος 4, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης, Ευστρατίου 6 (1) Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11) Σάββατο 1 Νοεμβρίου 17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket 17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm Κυριακή 2 Νοεμβρίου 17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)