Χωρίς σοβαρότητα, συγκέντρωση και διάθεση να παλέψει, ο Παναθηναϊκός έχασε 92-75 παρουσιάζοντας θλιβερή εικόνα στη Μπολόνια.

Κακή βραδιά σε όλα τα επίπεδα και βαριά ήττα για τον Παναθηναϊκό Aktor στην Ιταλία. Οι «πράσινοι» προβληματίστηκαν πολύ από τις απουσίες τους (Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν εκτός αποστολής) και την ανετοιμότητα των τραυματισμένων Χουάντσο Ερνανγκόμεθ - Νίκου Ρογκαβόπουλου και για 40' κυνηγούσαν τη Βίρτους, μιας και δεν είχαν... αρχή, μέση και τέλος στο παιχνίδι τους. Μάλιστα, τα δεδομένα για το «τριφύλλι» έγιναν ακόμα πιο δύσκολα, όταν ο έξαλλος Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στις αρχές του β' μέρους.

Πέραν των απουσιών, πάντως, ο Παναθηναϊκός Aktor επέστρεψε σε... ανορθογραφίες προηγούμενων αγώνων, που συνέθεσαν ένα εις βάρος του σκηνικό από νωρίς. Κι αυτό γιατί οι φιλοξενούμενοι ήταν μη αποτελεσματικοί στην άμυνα (ειδικά στο ζωγραφιστό), έχασαν αμέτρητα ριμπάουντ (11 επιθετικά ριμπ. η Βίρτους) και δεν είχαν «καθαρό μυαλό» στη δημιουργία και την κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση (13 ασίστ - 13 λάθη και 4/21 τρίποντα). Έτσι, το «τριφύλλι», που πήρε πολύ κακό βαθμό για την εμφάνισή του στην 6η αγωνιστική της Euroleague, υποχώρησε στο 4-2, με τους Ιταλούς να ανεβαίνουν στο ίδιο ρεκόρ.

Οι νικητές είδαν τον Κάρσεν Έντουαρντς να κάνει «θραύση» επιθετικά (20 πόντοι), τον Ματ Μόργκαν να σκοράρει κατά βούληση (15 πόντοι σε 14') και τον Άλεν Σμάιλαγκιτς να κυριαρχεί στη ρακέτα (14 πόντοι). Ωστόσο, man of the match ήταν ο εκπληκτικός Αλεσάντρο Παγιόλα, με μια πολύ γεμάτη εμφάνιση (7 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Από την άλλη, ο Τι Τζέι Σορτς «ξέσπασε» σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα (15 πόντοι με 5/6 δίποντα και 5/5 βολές), αλλά όταν το έκανε ήταν πλέον αργά, με τον Τζέντι Όσμαν να μην μπορεί να κάνει τη διαφορά παρά την προσπάθειά του (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 30' στο παρκέ). Ο Κέντρικ Ναν επίσης πήρε... μπρος όταν όλα είχαν κριθεί και δεν κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της βραδιάς παρά τους 19 πόντους του (6/14 σουτ και 4 λάθη). Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως προσώπων, παρόντων ή απόντων, ο Παναθηναϊκός Aktor ήταν... εκτός αγώνα για 40' και έκανε ουκ ολίγα λάθη (τόσο σε επίπεδο τακτικής, όσο και σε επίπεδο απόφασης), που οφείλει να μην επαναλάβει.

Νωθρό ξεκίνημα στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τους Σλούκαα, Ναν, Γκραντ, Όσμαν και Γιούρτσεβεν, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες στο ξεκίνημα (6-4 στο 4', 2/7 εντός πεδιάς οι «πράσινοι»). Ο Σμάιλαγκιτς νίκησε δις τον Γιούρτσεβεν (12-8 στο 6') και λίγο αργότερα ο Αταμάν έφερε από τον πάγκο τους Ερνανγκόμεθ - Γιούρτσεβεν. Ο Ναν βρήκε τους πρώτους πόντους του στο 8' (14-13), αλλά οι «πράσινοι»... πονοκέφαλοι αυξήθηκαν με τα 2 γρήγορα φάουλ του Τούρκου σέντερ τους. Συνολικά, στην 1η περίοδο (19-15, 8π. ο Σμάιλαγκιτς) ο Παναθηναϊκός Aktor ήταν επιρρεπής στο λάθος (4λ.), είχε κακό ρυθμό και έχανε ριμπάουντ (5 επ. ριμπ. η Βίρτους).

Παντελώς εκτός κλίματος οι «πράσινοι» στο πρώτο μέρος

Δύο τρίποντα του Τζέντι Όσμαν διαμόρφωσαν το 24-21 στο 12', με τον Σλούκα να παίρνει τη θέση του άστοχου Ναν (1/6 σουτ, 1 λάθος), για να συνθέσει δίδυμο στην περιφέρεια με τον Σορτς. Όμως, οι Ιταλοί συνέχιζαν να υπερέχουν, ειδικά με το παιχνίδι τους στο ζωγραφιστό, (30-25 στο 14'). Ο Αταμάν έκανε τριπλή αλλαγή και δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ και Ρογκαβόπουλο - Γιούρτσεβεν στη frontline, αλλά η ομάδα του ήταν σταθερά στα... ρηχά. Το δίδυμο Μόργκαν (9π.) και Έντουαρντς (10π.) έμοιαζε ασταμάτητο και η Βίρτους «φλέρταρε» με διψήφιες διαφορές (34-25 στο 15' και 38-29 στο 17') απέναντι στον «μπλοκαρισμένο» Παναθηναϊκό Aktor. Μάλιστα, ο Γιούρτσβεν έχασε ένα καλάθι που ήταν σαν σε προπόνηση και ο Τζάλοου έστειλε τους γηπεδούχους στο +11 (40-29 στο 18'). Ο Αταμάν πήγε πιο «βαθιά» στον πάγκο του και έφερε στο ματς τους Γκριγκόνις και Κουζέλογλου (ντεμπούτο στην Euroleague), αλλά το δίδυμο Παγιόλα (6π., 3ασ., 3κλ.) - Σμάιλαγκιτς (10π.) πετούσε «φωτιές». Έτσι, ο παντελώς εκτός κλίματος Παναθηναϊκός του πρώτου μέρους πήγε στα αποδυτήρια όντας στο -13 (48-35 στο 20'), παρά την προσπάθεια του Όσμαν να τον κρατήσει στο ματς (12π., 2ρ., 1ασ.).

Αποβλήθηκε ο έξαλλος ο Αταμάν, σταθερά... εκτός αγώνα το «τριφύλλι»

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με μια πιο... ορθολογική πεντάδα στην επανάληψη (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν), αλλά στο 23'12'' (52-42 το σκορ) το παιχνίδι πήρε «φωτιά». Ο Ναν χρεώθηκε με το 3ο φάουλ του, το οποίο μάλιστα ήταν επιθετικό και αντιαθλητικό (κατόπιν challenge του Ιβάνοβιτς και αντιπαράθεσης των διαιτητών). Ο MVP διαφώνησε -και- με αυτή την απόφαση, ο Αταμάν ήταν έξαλλος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές (αποβολή), με τον Σερέλη να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να έχει χάσει το μυαλό του και ο Σερέλης πέρασε στο παιχνίδι τους Σορτς, Σλούκα, Χουάντσο, αντί των Ναν, Γκραντ, Γιούρτσεβεν (57-42 στο 25', 17π. ο Έντουαρντς), με τον Μήτογλου να πηγαίνει στο «5». Το τρίποντο του Μόργκαν έστειλε τους γηπεδούχους στο +16 (60-44 στο 26'), ο Γιούρτσεβεν γύρισε (62-47 στο 27') και μια «βόμβα» του Βιλντόζα μεγάλωσε την απόσταση (65-47 στο 28'). Ο «Ρόγκα» μπήκε στο πλευρό του Όσμαν, αλλά τίποτα δεν διαφοροποιήθηκε με τους «πράσινους» να είναι μη αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ (69-53 στο 30', 9π. ο Σορτς).

Κακός και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Παναθηναϊκός και ήττα στην Ιταλία

Το νέο τρίποντο του Μόργκαν έκανε το 72-53 στο 31', με την ελληνική ομάδα να μην εκμεταλλεύεται ένα δίλεπτο μαζεμένων λαθών των γηπεδούχων (72-57 στο 33'). Τα «πράσινα» τρίποντα συνέχισαν να μην βρίσκουν στόχο (4/20 στο 35', 76-59 το σκορ), το «τριφύλλι» δεν μπορούσε να βρει αντίδραση και κάθε λεπτό που περνούσε η Βίρτους αγκάλιαζε ολοένα και πιο σφιχτά την επικράτησή της (78-59). Στο τελευταίο πεντάλεπτο τίποτα δεν άλλαξε δραματικά (80-63 στο 37' και 84-69 στο 38'), με τους φιλοξενούμενους να «πληρώνουν» την κακή εικόνα τους και να γνωρίζουν την ήττα στην Ιταλία (92-75 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.