Τι έγραφε το SDNA για τον Νίκολιτς μετά το ντέρμπι «αιωνίων»!

Σοκ έχει προκαλέσει στην Euroleague η σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς, διαιτητή του περίφημου ντέρμπι «αιωνίων» πέρσι στο ΣΕΦ, που έκλεισε τα μάτια σε δύο καθαρές φάσεις στο φινάλε. Διαβάστε τι είχε γράψει τότε το SDNA.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σέρβος διαιτητής συνελήφθη από τις Αρχές έχοντας στην κατοχή του στο διαμέρισμά του 250.000 ευρώ, με την αστυνομία να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την πηγή των χρημάτων.

Ο Νίκολιτς είναι ένας από τους top διαιτητές, σύμφωνα με την Euroleague, και είναι αυτός που στο περσινό ματς του δεύτερου γύρου στη διοργάνωση στο ΣΕΦ είχε αλλοιώσει το παιχνίδι και είχε ουσιαστικά δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Μάτια έβγαλαν δύο φάσεις με πρωταγωνιστές τους Σακίελ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ, που ήταν από τις πιο κομβικές, με τις αποφάσεις για την κατοχή στην πρώτη και το μη σφύριγμα στα βήματα του Γάλλου άσου -αφού αυτός ήταν μπροστά στη φάση- να είναι δικά του.

Διαβάστε τι έγραφε τότε το SDNA...

Ο Ολυμπιακός έλεγξε το ματς, ήταν καλύτερος για τρία δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε αλλά στο φινάλε ήταν καθοριστικός ο Σέρβος διαιτητής Νίκολιτς. Με 4 βήματα του Φαλ το καλάθι (76-74) που έκρινε το ματς.

Υπενθυμίζουμε μάλιστα πως η Εuroleague μετά τις σκανδαλώδεις αποφάσεις του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είχε τιμωρήσει τον Νίκολιτς, που την επόμενη αγωνιστική δεν ορίστηκε, ενώ ήταν από τους διαιτητές που η Euroleague έκοψε από το Final Four του Ντουμπάι.