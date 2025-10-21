Έκλεισε Μπάτλερ ο Ολυμπιακός: Την Πέμπτη στην Αθήνα ο Αμερικανός

Οι ερυθρόλευκοι κινήθηκαν με μυστικότητα και βλέποντας το ρίσκο που εμπεριέχει η στήριξη στον Έβανς, προχώρησαν και ήρθαν σε συμφωνία με τον 26χρονο Αμερικανό ΝΒΑερ.

Ο Ολυμπιακός έψαξε στην αγορά ώστε να βελτιώσει την περιφερειακή του γραμμή και βρήκε τον «εκλεκτό» στον πρόσωπο του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Οι «ερυθρόλευκοι», έτσι, κινηθήκαν με μυστικότητα και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τον 26χρονο. Μάλιστα, ο Αμερικανός αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Πέμπτη (23/10).

Ο Μπάτλερ έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Τζαζ, Θάντερ, Ουίζαρντς και Σίξερς, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους. Σημειώνεται ακόμα πως σε 149 παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο» έχει 34,1% στο τρίποντο.