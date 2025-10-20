Πέρασε από την Καρσίγιακα με σούπερ Λάρκιν η Εφές

Η Εφές άφησε πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό, περνώντας εύκολα από την έδρα της Καρσίγιακα με 101-87. Σούπερ εμφάνιση του Σέιν Λάρκιν με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Εύκολα ξεπέρασε το εμπόδιο της Καρσίγιακα η Εφές, με την ομάδα του Κοκόσκοφ να κερδίζει με 101-87. Πλέον η Εφές μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο τουρκικό πρωτάθλημα μετρά το αήττητο (4-0), με την Καρσίγιακα να πέφτει στο 1-3. Για τους νικητές ο Λάρκιν ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μια πληθωρική εμφάνιση του Τούρκου γκαρντ, με τον Ντοζίερ να προσθέτει 15 πόντους με 7 ασίστ. Πολύ καλη εμφάνιση και από τον Σμιτς με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Τζάστιν Άλστον ξεχώρισε με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Κάμερον Γιάνγκ να προσθέτει 20 πόντους.