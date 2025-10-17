Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον έκρινε το ματς στο τέλος, βάζοντας 8 καθοριστικούς πόντους και δίνοντας έτσι τη νίκη στην Παρτιζάν με 91-79 στην έδρα της Μπασκόνια.

Το πρώτο της φετινό διπλό στη Euroleague πανηγύρισε η Παρτιζάν και ανέβηκε στο 3-2 και άφησε την Μπασκόνια στην τελευταία θέση και χωρίς νίκη (0-5). Η Παρτιζάν έλεγχε πλήρως το ματς μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως εκεί είδε τους γηπεδούχους να αντεπιτίθενται. Ωστόσο, στο τέλος ο Ουάσινγκτον καθάρισε το ματς με 8 σερί πόντους, φτάνοντας έτσι τους 17 πόντους.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς με 18 πόντους, φτάνοντας μάλιστα στο νταμπλ-νταμπλ με 10 ασίστ και ο Τζαμπάρι Πάρκερ πρόσθεσε 14 πόντους και κατέβασε 9 ριμπάουντ. Για την Μπασκόνια, που έπαιζε με τρεις σημαντικές απουσίες, τους Χάουαρντ, Φόρεστ και Κούρουκς, ξεχώρισαν οι Χαμιντού Ντιαλό με 20 πόντους και 6 ασίστ και ο Τίμοτε Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους.

Με τα τρίποντα στο +8 του ημιχρόνου η Παρτιζάν

Με όπλο τα τρίποντα από Μαρίνκοβιτς (2) και Μπράουν ξεκίνησε η Παρτιζάν, που μπήκε οδηγός στο σκορ με 5-11, όμως η Μπασκόνια απάντησε και με τους Σπανιόλο και Σάμανιτς προσπέρασε με 16-13. Ακόμα ένα τρίποντο, από τον Ουάσινγκτον αυτή τη φορά και τέσσερις σερί πόντοι από τον Καρλίκ Τζόουνς έφεραν τους φιλοξενούμενους στο 20-22 της πρώτης περιόδου.

Ο Ντιαλό, με προσφορά σε άμυνα και επίθεση, έκανε το 25-22 για την ομάδα του, αλλά η Παρτιζάν παρέμενε... συνδεδεμένη στο τρίποντο και με τους Οσετκόφσκι και Μπόνγκα έκανε το 31-35. Η Μπασκόνια έψαχνε τρόπο αντίδρασης, αλλά ο Πάρκερ σημείωσε τους πρώτους του 6 πόντους για το 40-48 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο η Παρτιζάν είχε το εκπληκτικό 8/12 τρίποντα.

Επέστρεψε από το -16 η Μπασκόνια, αλλά στο τέλος «μίλησε» ο Ουάσινγκτον

Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε, ο Πάρκερ, με τη συμβολή του Ταϊρίκ Τζόουνς, έφερε την Παρτιζάν στο +13 (43-56) και λίγο μετά στο +16 με το τρίποντο του Κάρλικ Τζόουνς (47-63). Εκεί, ένα σερί 7-0 ξύπνησε την Μπασκόνια, ο Ντιαλό έδωσε άλλους 4 σερί πόντους (58-65) και ο Φρις με δύο συνεχόμενα τρίποντα στο τέλος της τρίτης περιόδου έκανε το ματς και πάλι ντέρμπι (64-66).

Οι γηπεδούχοι είχαν μπει για τα... καλά στο παιχνίδι, ισοφάρισαν τρεις φορές (70-70), χωρίς όμως να μπορέσουν να πάρουν κυριολεκτικό, αλλά και ψυχολογικό προβάδισμα. Κάρλικ Τζόουνς και Μαρίνκοβιτς σκόραραν από μακριά για το 70-75, η Μπασκόνια έμενε κοντά, αλλά σπαταλούσε διαρκώς ευκαιρίες για να μπει μπροστά στο σκορ. Ο Ντιαλό ισοφάρισε εκ νέου (77-77 στο 38'), ξανά χαμένα τρίποντα των γηπεδούχων (Ντιαλό, Σεντεκέρσκις) και στο 1'20'' πριν το τέλος ο Ουάσινγκτον έκανε με γκολ-φάουλ το 77-82 και λίγο μετά με τρίποντο το καθοριστικό 79-85 στα 46''. Ο ίδιος με 2/2 βολές σφράγισε τη νίκη της Παρτιζάν (79-87) και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έγραψε το 79-89 μετά το νέο άστοχο τρίποντο του Λουβαβού-Καμπαρό.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.