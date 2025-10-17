Μια ακόμη μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Χάποελ Τελ Αβίβ, που άλωσε την έδρα της Παρί με 88-89, συνεχίζοντας την υψηλές... πτήσεις στην Euroleague.

Η Χάποελ επιβεβαίωσε για ακόμη ένα ματς ότι ήρθε την φετινή σεζόν στην Euroleague για να κάνει μεγάλες «ζημιές», με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να πανηγυρίζει τεράστια νίκη μέσα στην έδρα της Παρί.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν συγκλονιστική, αφού οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από δύο βολές του Τάιλερ Ένις 19'' πριν το φινάλε, αφού στη συνέχεια ο Ναντίρ Ιφί αστόχησε στην προσπάθεια να χαρίσει τη νίκη στην Παρί.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ντάνιελ Οτούρου, που είχε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, ενώ 12 πόντους μέτρησε ο Βασίλιε Μίτσιτς, 11 οι Αντόνιο Μπλέικνι, Τζόναθαν Μότλεϊ, ενώ 10 πρόσθεσε ο Ελάιζα Μπράιαντ.



Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους, ενώ 13 πόντους είχε ο Τζάστιν Ρόμπινσον και 11 μαζί με 10 ριμπάουντ ο Μουχαμέντ Φαγιέ.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-66, 88-89

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης