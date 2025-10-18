Καράμπελας ενόψει Παναθηναϊκού: «Ανυπομονούμε, θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι»

Την άποψή του για την εντός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στον Παναθηναϊκό (19/10, 16:00), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μοιράστηκε ο Ζώης Καράμπελας.

Ο Έλληνας γκαρντ στάθηκε στην ποιότητα των «πρασίνων», αλλά και στη στήριξη που θα έχει η ομάδα της Ρόδου από τον κόσμο. Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το ματς. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας, κάθε μέρα βελτιωνόμαστε. Ανυπομονούμε να έρθει η Κυριακή και περιμένουμε τον κόσμο στο πλευρό, μας για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι» σημείωσε αρχικά ο Καραμπελας και κατέληξε:

«Γνωρίζουμε την ποιότητα του Παναθηναϊκού. Θέλουμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτό το παιχνίδι».