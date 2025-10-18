Καράμπελας ενόψει Παναθηναϊκού: «Ανυπομονούμε, θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι»

Ο Έλληνας γκαρντ στάθηκε στην ποιότητα των «πρασίνων», αλλά και στη στήριξη που θα έχει η ομάδα της Ρόδου από τον κόσμο. Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το ματς. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας, κάθε μέρα βελτιωνόμαστε. Ανυπομονούμε να έρθει η Κυριακή και περιμένουμε τον κόσμο στο πλευρό, μας για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι» σημείωσε αρχικά ο Καραμπελας και κατέληξε:
«Γνωρίζουμε την ποιότητα του Παναθηναϊκού. Θέλουμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτό το παιχνίδι».