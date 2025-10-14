Η Ντουμπάι BC πήγε στην Πόλη και έκανε ένα... περίπατο κόντρα στην πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ, την οποία κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση (69-93).

Η Φενερμπαχτσέ φιλοξένησε την Ντουμπάι BC σε ένα παιχνίδι που κατέληξε να είναι... παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ήταν κυρίαρχη από την αρχή του αγώνα και έλεγξε τον ρυθμό. Στα αποδυτήρια κατάφερε να πάει στο +15 (31-46) και στην επανάληψη ανέβασε την απόδοσή της. Τελικά, κατάφερε να επικρατήσει εύκολα με 69-93. Έτσι, πλέον η Ντουμπάι BC έχει ρεκόρ 2-2 και η Φενερμπαχτσέ ρεκόρ 1-3.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπεγκέλε με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Μπέικον να προσθέτει 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ακόμη, διψήφιος ήταν ο Πρέπελιτς (13 πόντοι, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), ο Μπέρτανς (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ) αλλά και ο Πετρούσεφ (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ).

Από την άλλη, για τους Τούρκους ξεχώρισε ο Χολ με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Μπόλντγουιν μέτρησε 12 πόντουις, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακόμη, ο Κόλσον τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Καλύτερη η Ντουμπάι BC και στο +5

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα με τους Χολ-Κόλσον και Καμπενγκέλε-Ράιτ να διαμορφώνουν το 5-5. Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ έβαλαν τους φιλοξενούμενους μπροστά με 5-9 αλλά με τις βολές του Χολ και με το καλάθι του Κόλσον η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ισοφάρισε (9-9). Η Ντουμπάι BC συνέχισε να βρίσκει λύσεις επιθετικά και με ένα σερί 6-0 με τα τρίποντα των Καμπενγκέλε και Πρέπελιτς βρέθηκε στο +6 (9-15). ο Μπιρσέν έδωσε σκορ στους πρωταθλητές αλλά με τις βολές του Καμπενγκέλε η διαφορά παρέμεινε στους έξι πόντους (11-17). Με νέο ζευγάρι βολών, αυτή τη φορά του Ράιτ η Ντουμπάι BC προηγήθηκε με 11-19 και με ένα 4-0 της Φενερμπαχτσέ στο τέλος, η περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 20-25.

Διψήφια διαφορά για τους φιλοξενούμενους στο ημίχρονο

Ο Μπέικον με τρίποντο διαμόρφωσε το 22-28 και με τους Αμπάς και Πετρούσεφ η διαφορά έφτασε τους 8 (24-32). Ο Ουίλμπεκιν με τρίποντο μείωσε σε 27-32, αλλά ο Μπέρτανς με δικό του τρίποντο αργότερα έφερε ξανά τους φιλοξενούμενους στο +8 (29-37). Ο Πρέπελιτς ανέβασε τη διαφορά στους 13 (31-44) και με την Φενερμπαχτσέ να μην μπορεί να αντιδράσει, η Ντουμπάι BC πήγε στα αποδυτήρια στο +15 (31-46).

Σταθερά μπροστά η ομάδα του Γκόλεματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στην επανάληψη και ο Πετρούσεφ με ένα προσωπικό 4-0 έκανε το 31-50. Με τον Καμπενγκέλε η διαφορά έφτασε τους 20 (33-53) και με τρίποντο του ίδιου η Ντουμπάι BC προηγήθηκε με 33-56. Με τους Χολ, Γιάντουνεν και Μπιμπέροβιτς η τουρκική ομάδα κατάφερε να μειώσει σε 39-56, όμως ο Μπέρτανς με τρεις βολές έφερε ξανά το σύνολο του Γκόλεματς στο +20 (39-59). Η Φενερμπαχτσέ δεν κατάφερε να επιστρέψει στον αγώνα και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι BC να προηγείται με 48-70.

Ολοκλήρωσε τον... περίπατο η Ντουμπάι BC κόντρα στην πρωταθλήτρια

Με τα τρίποντα των Μπέρτανς και Πρέπελιτς η διαφορά έφτασε τους 27 (50-77). Ο Καμπενγκέλε με ένα προσωπικό 4-0 έκανε το 54-81, ενώ ο ίδιος «απάντησε» και στο καλάθι του Μπόλντγουιν (56-83). Με τους Μπέικον και Μπέρτανς η Ντουμπάι BC βρέθηκε να προηγείται με 29 (59-88) και ο Αμπάς με τρίποντο διαμόρφωσε το 61-93. Τελικά, η Ντουμπάι BC πανηγύρισε μία τεράστια εκτός έδρας νίκη με 69-93.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-70, 69-93

