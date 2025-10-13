Ξανά… διαβολοβδομάδα στην EuroLeague, όλες οι μεταδόσες

Ολυμπιακός –Εφές & Παναθηναϊκός– Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός & Εφές – Παναθηναϊκός. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ξανά… διαβολοβδομάδα στην EuroLeague με σπουδαίες αναμετρήσεις για τους «αιώνιους». Ξεκίνημα την Τρίτη 14 Οκτωβρίου με την 4η αγωνιστική και την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (21:15), ενώ την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν (21:15).

Για την 5η αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβιβ (16/10, 22:00) και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).

Η μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:45 Φενερμπαχτσέ-Ντουμπάι, Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 Ολυμπιακός-Εφές , Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Μπάγερν-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Βιλερμπάν , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μονακό, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 Βαλένθια-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν, Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 Παρί-Μπασκόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:45 Φενερμπαχτσέ-Μπάγερν, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:30 Μονακό-Βαλένθια, Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:45 Μπασκόνια-Παρτίζαν, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Μιντιάρχης