Πρώτη γεύση από ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00) για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων τη νέα σεζόν. Στα Άνω Λιόσια με τον Πανιώνιο η ΑΕΚ. Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός πράξη πρώτη: Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ (12/10, 19:00, ERT2) τους «πράσινους» για το πρώτο ντέρμπι της νέας σεζόν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

O Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να αντιμετωπίσει αρκετά θέματα τραυματισμών, με πρώτο απ'ολα αυτό του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ είναι αμφίβολος για το αν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στην ποδοκνημική. Παράλληλα εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κίναν Έβανς, Τόμας Ουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η εξάδα των ξένων που θα παρατάξει ο Έλληνας τεχνικός.

Από την αντίπερα όχθη ο Εργκίν Αταμάν δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού πέραν του Λεσόρ που βρίσκεται εκτός 8άδας ξένων, με τον Τούρκο τεχνικό να αποφασίζει για τους έξι ξένους που θα παρατάξει στο φαληρικό γήπεδο.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

13:00 ΑΕΚ - Πανιώνιος

16:00 Περιστέρι - Μύκονος

19:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός