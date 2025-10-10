Σε παιχνίδι αποθέωσης του γρήγορου και επιθετικού μπάσκετ η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια με 108-102, πιάνοντάς την στο ίδιο ρεκόρ (2-1). Εκπληκτικός ο Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους και 7 ασίστ.

Μετά τον Παναθηναϊκό η Μπαρτσελόνα κέρδισε και την Βαλένθια, παίρνοντας έτσι και μια μικρή... εκδίκηση για την ήττα της στο ισπανικό πρωτάθλημα πριν από μερικές ημέρες. Οι δύο ομάδες ήταν πάντα κοντά στο σκορ, η Μπάρτσα έφτασε σε δύο περιπτώσεις στο +10, όμως η Βαλένθια έβρισκε τις λύσεις για να επιστρέφει. Συγκλονιστικό ματς μέχρι το τέλος, άντεξε η Μπαρτσελόνα και προστάτεψε την έδρα της.

Πέραν του Πάντερ με τους 27 πόντους (8/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), ο Ουίλ Κλάιμπερν πρόσθεσε 19 πόντους (4/6 τρ.), ο Τόμας Σατοράνσκι πρόσφερε 14 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ και ο Τόκο Σενγκέλια είχε 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ομάρι Μουρ σταμάτησε στους 21 πόντους και ο Ντάριους Τόμπσον στους 19, ενώ ο Μπράνκου Μπαντιό σκόραρε 15 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (4η) στη νέα «διαβολοβδομάδα» η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (14/10, 20:00), ενώ η Βαλένθια υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (15/10, 21:30).

Έπιασε γρήγορα το +10 η Μπαρτσελόνα, το γύρισε η Βαλένθια

Πιο ορεξάτη και αποτελεσματική μπήκε στο ματς η Μπαρτσελόνα, που με 6 πόντους του Ερνανγκόμεθ προηγήθηκε 8-2, ενώ με δύο τρίποντα του Κλάιμπερν έφτασε και στο +10 (19-9). Η Βαλένθια δεν έχασε την ψυχραιμία της, έμεινε στο πλάνο της και με τρία τρίποντα από Τόμπσον και Μπαντιό (2) μείωσε σε 24-18. Και με τον Μουρ να βγαίνει μπροστά επιθετικά οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στον πόντο στο τέλος της πρώτης περιόδου (26-25).

Πάντερ και Νόρις κρατούσαν την ομάδα τους μπροστά (34-29), αλλά η Βαλένθια έμενε κοντά στο σκορ. Ο Μπαντιό έδειχνε ζεστός και με 7 διαδοχικούς του πόντους, έβαλε τις «νυχτερίδες» σε θέση οδηγού για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα με 41-42 και με τη συνεισφορά των Σακό και Κοστέλο, έκλεισαν το ημίχρονο στο υπέρ τους 48-49.

Με τρίποντο του Τέιλορ έγινε και το 50-54, αλλά εκεί η Μπαρτσελόνα ξέσπασε. Την αρχή έκανε ο Βέσελι και με επιθετική πολυφωνία στη συνέχεια το σκορ πήγε στο 60-54, με τους φιλοξενούμενους σε αυτό το διάστημα να χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Τα τρίποντα των Κλάιμπερν και Πάντερ έφεραν την ομάδα τους ξανά σε διψήφια διαφορά (69-59), Μπαντιό και Μουρ συμμάζεψαν την κατάσταση (74-69) και με σερί 0-6 διαμορφώθηκε το 78-75 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ματσάρα ως το τέλος και χαμόγελα για τους γηπεδούχoυς

Ο Τόμπσον έδωσε 7 σερί πόντους και ο Μουρ με ακόμα ένα καλάθι έστειλαν τη Βαλένθια στο 80-84, αλλά ο Σατοράνσκι με καλάθι και τρίποντο στη συνέχεια διατήρησε την άμεση επαφή της ομάδας του με το σκορ (85-86). Πάντερ και Κέιλ έβαλαν την Μπάρτσα ξανά μπροστά (93-88) στο 35' , ενώ με τρίποντα των Βέσελι και Σατοράνσκι έγινε το 99-92. Η Βαλένθια δεν εγκατέλειπε, ο Μουρ με 5 σερί πόντους κράτησε ζωντανές τις ελπίδες ανατροπής με το 103-98 στο 1'35'' πριν το τέλος και ο ίδιος μείωσε ακόμα περισσότερο με το 106-102 στα 37''. Και στην επόμενη κρίσιμη επίθεση, ο Σατοράνσκι βρήκε τον Βέσελι για το 108-102, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.