Κάτι από εκείνες τις μαγικές Πέμπτες…

Μια Τετάρτη με κάτι από εκείνες τις παλιές μαγικές Πέμπτες έζησε χθες ο Άρης στο κατάμεστο Παλέ… Γράφει ο Πάρης Τρικαλιώτης.

Το θρυλικό Παλέ γεμάτο απ’ άκρη σ’ άκρη, με τρομερό παλμό, βοή και δυναμική, ο θρύλος Νίκος Γκάλης στο γήπεδο και μια ομάδα που μασούσε σίδερα, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα. Ο κόσμος του Άρη έζησε κάτι από τη μαγεία που του πρόσφερε εκείνη η σπουδαία ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη τις Πέμπτες στη δεκαετία του ’80, όπου το Αλεξάνδρειο έσφυζε από νωρίς, υπήρχε δίψα, προσμονή για κάθε ματς, αλλά και μια γιορτινή αίσθηση. Όλα αυτά επικράτησαν και χθες κόντρα στους άσημους Χάμπουργκ Τάουερς, τους οποίους διέλυσε ο Άρης με 98-76. Μάλιστα, οι παίκτες και τα μέλη της γερμανικής ομάδας χάζευαν το κιτρινόμαυρο πάρτι στις κερκίδες, άλλοι ακόμα είχαν παρασυρθεί από το γιορτινό κλίμα που επικρατούσε, λες και ήταν απλά κάποιο φιλικό παιχνίδι προς τιμήν κάποιου σπουδαίου προσώπου.

Ο Γκάλης ήταν φυσικά το μεγάλο και σπουδαίο πρόσωπο, αυτή τη φορά δεν μάγευε τους αντιπάλους του μέσα στο παρκέ, όμως κάθε του παρουσία στο Παλέ φέρνει μια μοναδική και ξεχωριστή αύρα στον κόσμο και στην ομάδα. Και αυτή τη φορά δεν ήταν ο μόνος που τραβούσε τα φώτα και τη δημοσιότητα πάνω του. Χθες, ήταν η μέρα που το ένδοξο παρελθόν του Άρη, ο Νικ, ενώθηκε με το φιλόδοξο και γεμάτο όνειρα παρόν και μέλλον των «κιτρινόμαυρων». Ο λόγος για τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα της νέας του ομάδας. Η συνάντηση, η αγκαλιά με τον «γκάνγκστερ» και η μικρή κουβέντα που είχαν στα επίσημα του Παλέ ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες σκέψεις και προσδοκίες για το τι μπορεί να συμβεί αν αυτοί οι δύο άνθρωποι ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Ο Ασιάτης επιχειρηματίας, επέλεξε τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς και έζησε με το… παραπάνω όλα όσα έβλεπε στα βίντεο πριν μερικές εβδομάδες, να συμβαίνουν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο. Υπήρχαν στιγμές που δεν πίστευε στα μάτια του με την ατμόσφαιρα που βίωνε, έπιανε τα μαλλιά του, έμενε έκθαμβος με την ενέργεια του γηπέδου και δεν σταμάτησε να αποθανατίζει την κερκίδα των οπαδών του Άρη με το κινητό του. Όρθιος πολλές φορές στην καρέκλα του στην πρώτη σειρά των court side seats, χειροκροτούσε κάθε προσπάθεια των παικτών του Άρη, συμμετείχε στα συνθήματα, γινόταν ένα με τον κόσμο, δείχνοντας παράλληλα την απλότητα του ως άνθρωπος. Και το απέδειξε και πριν το ματς, όταν βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου μαζί με τους φίλους του Άρη, κάνοντας σουτάκια και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους.

Ο ίδιος μετά το ματς, εκστασιασμένος με όσα έζησε, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Άρη μαζί με μια υπόσχεση για ένα λαμπρό μέλλον. Το μέλλον που ονειρεύεται κάθε φίλος της ομάδας εδώ και δεκαετίες και που πηγάζει από τις επιτυχίες και τους τίτλους του παρελθόντος. Και η αλήθεια είναι πως με τον Σιάο έχει γεννηθεί αυτή η ελπίδα, η ελπίδα να υπάρξουν πολλές ακόμα μαγικές βραδιές, όπως εκείνες οι Πέμπτες…