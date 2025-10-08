Η ομαδική φωτογραφία του Άρη με Σιάο και οι τρεις «μικροί» που έλαμψαν (pic)

O Άρης δεν κέρδισε μόνο το Αμβούργο απόψε, αλλά είχε πολλαπλά οφέλη.

Για μία ακόμα μία φορά ο κόσμος του γέμισε ασφυκτικά το Παλέ και δημιούργησε εικόνες διαφήμισης για το άθλημα σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Παρόντος του Ρίτσαρντ Σιάο ο Άρης κέρδισε κατά κράτος τους Χάμπουργκ Τάουερς, με τον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, να απολαμβάνει και να ζει έντονα κάθε στιγμή στο παιχνίδι.

Μάλιστα στο φινάλε του αγώνα φωτογραφήθηκε μαζί με την ομάδα στο κέντρο του γηπέδου σε έναν πολύ όμορφο επίλογο μιας γιορτινής βραδιάς στο Παλέ. Μια βραδιά που τα είχε όλα και συνδύασε ουσία και θέαμα.

Μάλιστα, ο Άρης κέρδισε και τους τρεις «μικρούς» του, με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να τους δίνει ευκαιρία και χρόνο συμμετοχής. Ο 18χρονος Παναγιώτης Λέφας με το αγωνιστικό του θράσος έβαλε 13 πόντους (τρίτος σκόρερ του Άρη στο ματς) με 3/4 τρίποντα σε 12’, ο επίσης 18χρονος Βασίλης Καζαμίας πρόσθεσε 6 πόντους σε 10’, ενώ ο 17χρονος Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου πέτυχε 5 πόντους σε 5’.