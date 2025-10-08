Εμφάνιση βγαλμένη απο τα... 80s για τον Αρη, παρουσία του Νικ στις κατάμεστες εξέδρες αλλα και του Σιάο: επιβλητική νίκη με 98-76 επι των Χάμπουργκ Τάουερς και 2/2 στο φετινό Eurocup.

Πάνω από 5.000 φίλοι του Άρη δημιούργησαν καυτή και εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Παλέ, αποθεώνοντας τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος απολάμβανε κάθε στιγμή. Φυσικά, το ίδιο έγινε και με τον θρύλο Νίκο Γκάλη και ακολούθησε η απόδοση άφθονης ενέργειας και στήριξης στην ομάδα. Αγωνιστικά, ο Άρης δεν αντιμετώπισε προβλήματα, επικρατώντας εύκολα της γερμανικής ομάδας και φτάνοντας έτσι στο 2/2 στον όμιλό του στο Eurocup.

Πρώτοι σκόρερ του Άρη οι Μπράις Τζόουνς και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, με τον πρώτο να έχει επιπλέον 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Πήραν χρόνο και σκόραραν οι τρεις «μικροί» Λέφας (13π.), Καζαμίας (7π.) και Χατζηλάμπρου (5π.), κερδίζοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.

Στην επόμενη αγωνιστική (3η) ο Άρης παίζει στη Σλοβενία με την Τσεντεβίτα (14/10, 19:30), ενώ επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας είναι το εντός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής για την GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Ξέσπασμα με Μήτρου-Λονγκ και διψήφια διαφορά με τρίποντα

Παίρνοντας ενέργεια από το κατάμεστο Παλέ, ο Άρης προηγήθηκε 5-0 με Τζόουνς και Χάρελ, όμως οι φιλοξενούμενοι με τον Περίν να σκοράρει από τη ρακέτα, ισορρόπησαν το ματς (8-8). Ο Τούρουντιτς έβαλε μπροστά την ομάδα του (11-12) και εκεί ακολούθησε ξέσπασμα από τον Μήτρου-Λονγκ, οποίος με 7 πόντους έκανε το 20-14, που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Δύο τρίποντα από Γκιουζέλη και Πουλιανίτη έφεραν την πρώτη διψήφια διαφορά για τον Άρη (26-16), ενώ με τον 18χρονο Καζαμία να προσφέρει και αυτός στο σκορ, έγινε το 30-16. Ο Άρης έλεγχε πλήρως το παιχνίδι παρά τα αρκετά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ (8 επιθετικά οι Τάουερς), με τους Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ να γράφουν το 41-25. Με εντυπωσιακό άλει ουπ κάρφωμα του Φόρεστερ (ασίστ Φορμπς) έγινε το 45-28, που σημάδεψε το ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 1/12 τρίποντα.

Έπιασε το +28 ο Άρης, σκόραραν και οι τρεις «μικροί»

Ο Άρης συνέχισε να πιέζει και ανεβάζοντας κι άλλο στροφές, αύξησε την απόστασή του στους 20 πόντους (53-33) μετά το τρίποντο και φάουλ του Φορμπς. Το… νερό είχε μπει από νωρίς στο αυλάκι, οι παίκτες του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς είχαν απλοποιήσει το έργο τους, ωστόσο δεν χαλάρωναν. Με τρίποντο του Τζόουνς διαμορφώθηκε το 64-41, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 70-45.

Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +28 (75-47) μετά το τρίποντο του Μποχωρίδη και στη συνέχεια ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς έριξε τους δύο «μικρούς» Λέφα και Καζαμία. Ο πρώτος πήρε πρωτοβουλίες και το χειροκρότημα του κόσμου, πετυχαίνοντας 8 πόντους για το 82-58 στο 34’. Στη συνάρτηση των σκόρερ μπήκε και ο 17χρονος Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου με τρίποντο (85-58), με το «κιτρινόμαυρο» πάρτι να ολοκληρώνεται με το τελικό 98-76.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

