Τρέλα στο Αλεξάνδρειο! Χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ του Nick Galis Hall (vid)

Τρομερή ατμόσφαιρα στο Παλέ, με τους 5.000 και πλέον φίλους του Άρη να εκτοξεύουν χιλιάδες χαρτάκια στο τζάμπολ του αγώνα κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς, κάνοντας το παρκέ να… εξαφανιστεί!

Ο κόσμος του Άρη γέμισε απ’ άκρη σε άκρη το Παλέ, δημιουργώντας μια καυτή και μαγική ατμόσφαιρα στο πρώτο επίσημο εντός έδρας ματς της σεζόν για την ομάδα. Παιχνίδι ξεχωριστής σημασίας μιας και το παρών δίνει για πρώτη φορά ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και ο θρύλος του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.

Αμφότεροι, με το σφύριγμα για το τζάμπολ του αγώνα, είδαν τους φίλους του Άρη να εκτοξεύουν χιλιάδες χαρτάκια στον ουρανό του γηπέδου και να πλημμυρίζουν το παρκέ, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού και δημιουργώντας εικόνες - διαφήμιση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όπως ήταν επόμενο, το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά μέχρι να καθαριστεί το παρκέ από τους τόνους χαρτιών που γέμισαν το παρκέ του Nick Galis Hall.