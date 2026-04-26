Άλμα παραμονής ο Πανσερραϊκός – «Βυθίζεται» η ΑΕΛ

Τεράστια νίκη για τον Πανσερραϊκό στην κατάμεστη «AEL FC Arena» χάρη σε γκολ του Δοϊρανλή στο 50΄ (0-1). Καλύτεροι μέχρι εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι που δεν τα κατάφεραν ούτε στην επιστροφή του Φέστα στον πάγκο τους συμπληρώνοντας 12 αγωνιστικές δίχως νίκη. Εκτός επικίνδυνης ζώνης τα «Λιοντάρια» που μετρούν τρεις σερί εκτός έδρας νίκες στα Playouts.

O Τζανλούκα Φέστα στην επιστροφή του στην ΑΕΛ Novibet παρέταξε τους «Βυσσινί» με 4-3-3, αντί του 3-5-2 που προτιμούσε το τελευταίο διάστημα ο Σάββας Παντελίδης, τοποθετώντας τον Ναόρ μπροστά από τους σέντερ μπακ και χρησιμοποιώντας τους Ατανάσοφ – Πέρες ως εσωτερικούς μέσους.



Οι γηπεδούχοι έπειτα από αρκετό έδειξαν διάθεση για να επιτεθούν παίζοντας με την μπάλα κάτω. Το πρώτο 20λεπτο ωστόσο κύλησε δίχως ιδιαίτερες συγκινήσεις.



Στο 24΄ ο Πασάς πήδηξε νωρίτερα σε σέντρα του Όλαφσον με συνέπεια να μην πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Στο 31' η ΑΕΛ Novibet άγγιξε το γκολ όταν έπειτα από σέντρα του Τούπτα, ο Φέλτες στην προσπάθεια του να απομακρύνει έκανε «τσαφ» στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι το Τιναλίνι με τα «λιοντάρια» να στέκονται τυχερά!



Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων χάνοντας νέα ευκαιρία στο 41' με τον Πέρεθ να επιχειρεί το σουτ και τον Λύρατζη να απομακρύνει σε κόρνερ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ημίχρονο υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων δίχως ευτυχώς η κατάσταση να εκτραχυνθεί.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να ανοίγει το σκορ με ωραίο σουτ του Δοϊρανλή (50΄) έπειτα από ασίστ του Ιβάν. Ουσιαστικά οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη καλή στιγμή τους ευτύχησαν να προηγηθούν με την άμυνα της ΑΕΛ Novibet να πιάνεται στον «ύπνο».



Μία από τις πρώτες κινήσεις του Φέστα μετά το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του ήταν να περάσει αλλαγή τον Κακουτά προκειμένου ο τελευταίος να παίξει πίσω από τον Πασά.

H ΑΕΛ έδειξε να αποσυντονίζεται μετά το τέρμα που δέχθηκε με την ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα όχι μόνο να έχει καθαρό μυαλό αλλά να φτάνει στο 66΄ κοντά σε δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, ο Ίβαν προωθήθηκε στην μεγάλη περιοχή και με μια έξυπνη προσποίηση δοκίμασε να κρεμάσει τον Βενετικίδη, όμως ο Μασόν πρόλαβε την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή!



Στο τελευταίο τέταρτο οι γηπεδούχοι έδειξαν διάθεση να ρισκάρουν. Μάλιστα, ο Σίστο αν και είχε καλές προϋποθέσεις δεν μπόρεσε να νικήσει στο 77΄ τον Τιναλίνι. Η ΑΕΛ Novibet μετά το γκολ που δέχθηκε δεν μπόρεσε να μπει με αξιώσεις στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό να κάνει άλμα παραμονής στην Stoiximan Superleague.



ΑΕΛ Novibet (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Μασόν, Ναόρ, Πέρες (59' Σίστο), Ατανάσοφ (78΄ Γκάρατε), Τούπτα (78΄ Σουρλής), Πασάς, Σαγάλ (63΄ Κακουτά).



Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90+2 Ρουμιάντσεφ), Ριέρα (84΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ιβάν (90+2 Καρέλης).

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Κορώνας, Διαμαντής

4ος: Μόσχου

VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης.