«Φευγάτος» με Αμορίμ, βασικός και νέο συμβόλαιο με Κάρικ!

Τον Ιανουάριο ο Κόμπι Μέινου έδειχνε με το ένα... πόδι μακριά από το Μάντσεστερ, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ τον χρησιμοποιούσε 20 λεπτά ανά παιχνίδι ή καθόλου, με αποτέλεσμα ο 21χρονος Άγγλος διεθνής μέσος να βλέπει και το Μουντιάλ να απομακρύνεται.
Την 5η ημέρα του 2026, ο Πορτογάλος προπονητής απολύθηκε, ο Μάικλ Κάρικ επέστρεψε και τον έχρησε βασικό, μετρώντας 12/13 εμφανίσεις ως βασικός, μοιράζοντας δυο ασίστ, ενώ μερικές λεπτομέρειες του στέρησαν ακόμα καλύτερα νούμερα σε γκολ ή ασίστ.
Η εμπιστοσύνη απομάκρυνε κάθε σενάριο «φυγής» του μακριά από το «Old Trafford», έτσι θα υπογράψει την επόμενη εβδομάδα έως Ιούνιο του 2031 με τη Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, ο μισθός του θα αυξηθεί και απερίσπαστος θα επικεντρωθεί στο Μουντιάλ με την Αγγλία.
🚨💣 BREAKING: Kobbie Mainoo has agreed all terms of new contract at Man United, all set to sign!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
The agreement will be valid until June 2031 with increased salary, as always reported.
Understand it will be official before end of the season, Kobbie could sign this week. 🔐 pic.twitter.com/5xWgqKrG9T