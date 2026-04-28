«Φευγάτος» με Αμορίμ, βασικός και νέο συμβόλαιο με Κάρικ!

Η έλευση του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ απέτρεψε το ποδοσφαιρικό «έγκλημα» με τον Κόμπι Μέινου.

Τον Ιανουάριο ο Κόμπι Μέινου έδειχνε με το ένα... πόδι μακριά από το Μάντσεστερ, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ τον χρησιμοποιούσε 20 λεπτά ανά παιχνίδι ή καθόλου, με αποτέλεσμα ο 21χρονος Άγγλος διεθνής μέσος να βλέπει και το Μουντιάλ να απομακρύνεται.

Την 5η ημέρα του 2026, ο Πορτογάλος προπονητής απολύθηκε, ο Μάικλ Κάρικ επέστρεψε και τον έχρησε βασικό, μετρώντας 12/13 εμφανίσεις ως βασικός, μοιράζοντας δυο ασίστ, ενώ μερικές λεπτομέρειες του στέρησαν ακόμα καλύτερα νούμερα σε γκολ ή ασίστ.

Η εμπιστοσύνη απομάκρυνε κάθε σενάριο «φυγής» του μακριά από το «Old Trafford», έτσι θα υπογράψει την επόμενη εβδομάδα έως Ιούνιο του 2031 με τη Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, ο μισθός του θα αυξηθεί και απερίσπαστος θα επικεντρωθεί στο Μουντιάλ με την Αγγλία.