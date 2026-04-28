Το αγωνιστικό προφίλ του Χεσούς Καστίγιο που «συνδέεται» με τον Παναθηναϊκό

Το SDNA βάζει στο…μικροσκόπιο τον 24χρονο διεθνή Περουβιανό χαφ της Ουνιβερσιτάριο που σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα βρίσκεται στο μεταγραφικό οπτικό πεδίο του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Χεσούς Καστίγιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι.

Ο 24χρονος αμυντικός μέσος από το Περού ανήκει στην Ουνιβερστάριο από το καλοκαίρι του 2025, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στην Ζιλ Βιθέντε (Πορτογαλία) και στη Σπόρτινγκ Κριστάν (Περού) όπου και «έχτισε» το όνομά του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρον για τον ίδιο ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο έως το 2028, υπάρχει επίσης από την Κρουζ Αζούλ, την Ιντερνασιονάλ και την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, εφόσον η ισπανική ομάδα καταφέρει να πάρει την άνοδο για την La Liga.

Τη φετινή σεζόν, ο δεξιοπόδαρος χαφ γράφει στο κοντέρ 14 συμμετοχές σε Apertura και Copa Libertadores, ενώ έχει 17 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα του Περού.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Καστίγιο αποτελεί έναν καθαρό αμυντικό μέσο, με κύριο χαρακτηριστικό τη σταθερότητα και την τακτική του προσήλωση.

Πρόκειται για παίκτη που λειτουργεί κυρίως ως «κόφτης», με έμφαση στις σωστές τοποθετήσεις και στο διάβασμα του παιχνιδιού, χωρίς να παίρνει μεγάλα ρίσκα στην ανάπτυξη.

Δεν είναι ο χαφ που θα δώσει εύκολα γκολ ή ασίστ, αλλά αυτός που θα ισορροπήσει το παιχνίδι της ομάδας του.

Η παρουσία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσω της δίχρονης θητείας (2023-25) στη Ζιλ Βιθέντε αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προσαρμογής σε πιο απαιτητικό τακτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η καθιέρωσή του στην Εθνική Περού σε νεαρή ηλικία επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και τη συνέπειά του στο υψηλό επίπεδο.

Σε επίπεδο αγοράς, η περίπτωση του Καστίγιο θεωρείται «low risk», καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σταθερή απόδοση και ξεκάθαρο ρόλο στο γήπεδο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και κατ’ επέκταση τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του για έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει ισορροπία και τακτική συνέπεια.