Δημοσίευμα συνδέει ΑΕΚ με Κεσιέ - Κανένα ενδιαφέρον, η απάντηση της ΠΑΕ

Την ΑΕΚ με την Φρανκ Κεσιέ που αγωνίζεται στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας συνδέουν δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «arriyadiyah.com» τονίζει πως η Ένωση έχει δείξει επίσημο ενδιαφέρον για τον 29χρονο Ιβοριανό μέσο και τον έχει στην ατζέντα της εν όψει καλοκαιριού.

Ο Κεσιέ, με θητεία, μεταξύ άλλων σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα, έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 26 με την Αλ Αχλί ενώ το συμβόλαιο του είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ, με το συγκεκριμένο δημοσίευμα να μην αποκλείει την επέκταση και την παραμονή του στους Σαουδάραβες.

Όσον αφορά το ενδιαφέρον που - σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα «arriyadiyah.com» - προκύπτει από την ΑΕΚ, αυτό που τονίζεται ειναι: «Η ΑΕΚ έχει εκφράσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη και εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει μια σημαντική προσφορά για να εξασφαλίσει την υπογραφή του κατά την επερχόμενη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Αλλά η ελληνική ομάδα δεν είναι η μόνη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει του. Τα ρεπορτάζ δείχνουν ότι η ιταλική Γιουβέντους παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα μπορούσε να γίνει ισχυρός υποψήφιος για την υπογραφή του. Οποιαδήποτε μεταγραφή πιθανότατα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από οικονομικές παραμέτρους».

Πάντως όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πλευράς ΑΕΚ για τον Κεσιέ και μάλιστα από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, χαρακτηρίζεται ανύπαρκτο το συγκεκριμένο σενάριο.