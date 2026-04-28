Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει (ακόμα) ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, αλλά μόνο ο Παναθηναϊκός

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου επαναφέρει όποιον χάνεται στον μεγάλο στόχο της ΑΕΚ που είναι να νικήσει στην Λεωφόρο

Είναι τα αρνητικά της διακοπής του πρωταθλήματος, έπειτα απ’ αυτήν την πρωτοφανή έμπνευση των αρχών του ελληνικού ποδοσφαίρου να ορίσουν την τέλεση του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας εν μέσω πλέι οφ. Δεν είναι μόνο πως ακύρωσαν πλήρως μια ολόκληρη διαδικασία (αυτή των θέσεων 5-8 για το πρωτάθλημα), αλλά κυρίως πως έθεσαν τους τρεις εκ των τεσσάρων ανταγωνιστών των πλέι οφ σε μια ζόρικη διαδικασία. Να σας πω την μαύρη αλήθεια, αυτό το άγνωστο που θα βρεθεί η ΑΕΚ στην Λεωφόρο, είναι και το πλέον τρομακτικό σε αγωνιστικό επίπεδο.

Εκεί, μπορεί να ποντάρει κάποιος στον Νίκολιτς και στον Ηλιόπουλο, που έχουν δείξει σε όλη την διάρκεια της σεζόν πως βρίσκουν πάντα τους τρόπους να κρατούν στην τσίτα τους παίκτες της ΑΕΚ. Οσο και εάν βρισκόμαστε σε μια συγκυρία, που δεν χρειάζεται και πολλά κάποιος επαγγελματίας. Ωστόσο, είναι ανθρώπινο, το συναντάμε στην καθημερινότητα, η κουβέντα να φεύγει σε άλλα θέματα: πως θα υπάρξει νέα εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και νίκη με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια, να κάνει θριαμβευτικό πέρασμα η ΑΕΚ από την Τούμπα, να οργανώσει φιέστα με τον Ολυμπιακό, να δει πως θα ενισχυθεί για να μπει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Μόνο ο Παναθηναϊκός

Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά μελλοντικές κουβέντες, που τώρα έχει σχεδόν ελάχιστη σημασία. Για την ΑΕΚ δεν έχει κανένα νόημα να τρέχει ο λογισμός της σε κάτι μακρύτερο από το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει νόημα να υπάρχει καμία περαιτέρω κουβέντα, γιατί τα σπουδαία θα είναι το βράδυ της Κυριακής. Εάν η ΑΕΚ νικήσει, αν έχει ίδιο αποτέλεσμα με ό,τι θα φέρει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, πολλώ δε μάλλον να κάνει καλύτερο από εκείνον, αυτό είναι που θα έχει σημασία.

Είναι αλήθεια επίσης, πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Σε ένα μόνιμο… καλοκαίρι, όπου σε όλη την διάρκεια της σεζόν αναζητά τεχνικούς διευθυντές, προπονητές, στελεχιακό δυναμικό και βέβαια ποδοσφαιριστές. Θαρρείς και όσα συμβαίνουν στα παιχνίδια του γίνονται κυρίως για να τροφοδοτούν ή να μειώνουν την ονοματολογία. Και τώρα, προσέθεσε ήδη και την ανάλυση για τους αντιπάλους στα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού, για να δει εάν μπορεί να επενδύσει σε αυτό.

Δύσκολα πράγματα. Ειδικά για μια ομάδα που ξοδεύει αφειδώς, αν και σε κάποια πράγματα φαίνεται απλά να ρίχνει βολές και ό,τι κάτσει. Αν και φάνηκε να βρίσκουν έναν σχηματισμό με τον ερχομό του Μπενίτεθ, τους Κορόνα και Κοτσόλη, τα πολλά πάρε δώσε του Ιανουαρίου, φάνηκε πως το ζήτημα είναι πιο σύνθετο. Και σίγουρα, δεν παύει ποτέ να είναι μεγάλη ομάδα, ιστορικός αντίπαλος που μόνο εύκολα δεν μπορεί να αποδεχθεί ρόλο κομπάρσου και ρυθμιστή του πρωταθλήματος.

Η ιστορία με τον Ολυμπιακό

Ηδη, ο Παναθηναϊκός υπέστη μια οδυνηρή ήττα από τον Παναθηναϊκό. Τα χοντρά ποδοσφαιρικά λάθη, οι παρουσίες πρώην παραγόντων στο γήπεδο, φούντωσαν την παραφιλολογία για το μέλλον του. Βέβαια, μην φανταστεί κανείς πως με την ΑΕΚ τα πράγματα θα είναι καλά. Οι δύο ήττες στην σεζόν έχουν «πληγώσει» το γόητρο των «πράσινων». Αλλά και πάλι, είναι βαρύ για κάθε φίλαθλο του να καταλαβαίνει πως έχει περιοριστεί στην επίδραση που θα έχει στον ανταγωνισμό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.

Αλλωστε, μην λησμονείτε πως στην τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε ουσιαστικά το πρωτάθλημα (στην σεζόν 2022/23, με θρίαμβο της ΑΕΚ και την κατάκτηση του νταμπλ), υπήρχε πάλι μια κατάσταση περίεργη. Τότε, ο «ρυθμιστής» ήταν ο Ολυμπιακός που κέρδισε το μεταξύ τους παιχνίδι ενώ ήταν παντελώς αδιάφορος και τον έβγαλε νοκ άουτ από το πρωτάθλημα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα μπουν στο γήπεδο σε κατάσταση μεγάλης πίεσης και αμφισβήτησης των πάντων.

Η προπαγάνδα και η δουλειά της ΑΕΚ

Εδώ έπιασαν δουλειά τα εργαλεία της προπαγάνδας για να εργαλειοποιήσουν την δήλωση του Πάντοβιτς, πως εφόσον δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, ας το πάρει η ΑΕΚ. Βέβαια, παρέλειψαν να αναφέρουν πως στη συνέχεια της δήλωσης του, ο Σέρβος φορ (που δεν θα παίξει κιόλας), είπε πως αυτό αφορά προσωπική άποψη, που τεκμαίρεται από την παρουσία φίλων συμπατριωτών του στην ΑΕΚ και κυρίως, στην εικόνα που δείχνει μέσα στην σεζόν, όντας η καλύτερη ομάδα.

Η ΑΕΚ βέβαια, δεν έχει να κάνει πολλά σε όλο αυτό, πέραν του προφανούς. Δηλαδή, να μπει στο γήπεδο και να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα πάντα, ώστε να φορτώσει με ακόμα μεγαλύτερη πίεση τον Παναθηναϊκό και να κάνει όσο το δυνατόν πιο εύκολο το δικό της δρόμο. Εφτασε σε βαθμολογικό πλεονέκτημα, κερδίζοντας στα ίσια και καθαρά στις δύο πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ και το πρωτάθλημα θα το πάρει βασισμένη μόνο στις δικές της δυνάμεις και στα δικά της αποτελέσματα.