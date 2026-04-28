Αμερικανικό fund μπαίνει στη διοίκηση της Μπενφίκα

Το fund Entrepreneur Equity Partners απέκτησε το 16,38% της Mπενφίκα μέσω αγοράς μετοχών.

Η επιχείρηση ενισχύει το υβριδικό μοντέλο του συλλόγου, το οποίο διατηρεί τον έλεγχο στα χέρια των μελών του παρά το γεγονός ότι οι μετοχές του είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Το βορειοαμερικανικό fund Entrepreneur Equity Partners απέκτησε το 16,38% των μετοχών της Μπενφίκα, τις οποίες πούλησε ο επιχειρηματίας Χοσέ Αντόνιο Ντος Σάντος. Ο σύλλογος της Λισαβόνας έχει ήδη ενημερώσει την πορτογαλική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου (CMVM) για τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του ως εισηγμένος σύλλογος.

Ο Ντος Σάντος κατείχε προσωπικά 3,14 εκατομμύρια μετοχές και 622.636 μέσω του Ομίλου Valouro, συνολικά 3,76 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 16% του μετοχικού κεφαλαίου του συλλόγου. Παρόλο που ο πορτογαλικός σύλλογος έχει αναφέρει ολόκληρη τη διαδικασία μέσω του λογαριασμού στο X και των επίσημων ανακοινώσεων, το ποσό της συναλλαγής δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Μπενφίκα λειτουργεί με ένα υβριδικό μοντέλο ιδιοκτησίας. Ο σύλλογος παραμένει μια ένωση μελών, τα μέλη της οποίας εκλέγουν τον πρόεδρο και, τελικά, «κατέχουν» την οντότητα. Εν τω μεταξύ, η επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα διοικείται μέσω μιας ξεχωριστής εταιρείας, της Benfica SAD, η οποία είναι εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Ο ίδιος ο σύλλογος κατέχει περισσότερο από το 60% των μετοχών της Benfica SAD. Αυτό διασφαλίζει ότι, ακόμη κι αν υπάρξουν αλλαγές στην ιδιοκτησία των υπόλοιπων μετοχών, τα μέλη διατηρούν τον έλεγχο. Περισσότερα από 160.000 μέλη ψήφισαν στις εκλογές του 2025, στις οποίες ο θρύλος του συλλόγου Ρούι Κόστα επανεξελέγη πρόεδρος.

Σε οικονομικούς όρους, η Μπενφίκα έκλεισε το οικονομικό έτος 2024-2025 με καθαρά κέρδη 34,4 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες 31,4 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 209,8%. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του συλλόγου.

Τα λειτουργικά έσοδα εξαιρουμένων των δικαιωμάτων των παικτών ανήλθαν στα 230,6 εκατομμύρια ευρώ, 30,6% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος κι επίσης σε ιστορικό υψηλό. Συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παικτών, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 348 εκατομμύρια ευρώ, επίσης νέο ρεκόρ.

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου είναι η ακαδημία Νέων, όπως φαίνεται στην τελευταία έκθεση του CIES Football Observatory. Η κατάταξη εσόδων που καταρτίζεται από την οντότητα ηγείται της Μπενφίκα, η οποία έχει κερδίσει 589 εκατομμύρια ευρώ από μεταγραφές νεαρών παικτών μεταξύ 2015 και 2025.

Ο σύλλογος της Λισαβόνας εδραιώνει τη θέση του ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη ταλέντων και τη δημιουργία εσόδων χάρη σε ένα μοντέλο που συνδυάζει διεθνείς μεταγραφές, λεπτά συμμετοχής στην πρώτη ομάδα και στρατηγικές πωλήσεις.