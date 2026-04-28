Άρης Betsson: Σε «νεκρό» διάστημα πριν την πιο κρίσιμη καμπή

Ο Άρης Betsson έκλεισε με θετικό πρόσημο την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Πανιωνίου, όμως τώρα θα περιμένει 18 ημέρες μέχρι τον επόμενο επίσημο αγώνα του.

Το απόγευμα του Σαββάτου στις 25 Απριλίου ο Άρης υποδέχθηκε τον Πανιώνιο σε ένα ματς με έντονο συμβολισμό, παρουσία του Νίκου Γκάλη, των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο και του Ρίτσαρντ Σιάο, και τώρα στρέφει πλέον το βλέμμα στα playoffs. Εκεί, όπου οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να διαχειριστούν έναν απρόσμενο αντίπαλο, τον χρόνο και ένα σημαντικό κενό διάστημα που προκύπτει.

Το πρόγραμμα της GBL φέρνει την επόμενη επίσημη υποχρέωση της ομάδας στις 14 Μαΐου απέναντι στην ΑΕΚ, στη Sunel Arena. Πρόκειται για ένα διάστημα 18 ημερών χωρίς αγώνα, που μόνο ιδανικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ειδικά σε μια περίοδο όπου το αγωνιστικό μομέντουμ παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η εξήγηση βρίσκεται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League (7-9 Μαΐου), ωστόσο αυτό δεν μειώνει το πρόβλημα για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτιτς. Ο Κροάτης τεχνικός και το επιτελείο του καλούνται να κρατήσουν τους παίκτες σε αγωνιστική ετοιμότητα μέσα από προπονήσεις υψηλής έντασης, αναζητώντας παράλληλα λύσεις μέσω φιλικών αναμετρήσεων.

Εκεί, όμως, τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα. Οι διαθέσιμοι αντίπαλοι είναι ελάχιστοι, καθώς οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-13, έχουν ολοκληρώσει τη σεζόν τους, ενώ το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν ήδη σε ρυθμούς playoffs με το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στις 3 Μαΐου. Παράλληλα, στην Elite League το ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο στο Final Four (1-3 Μαΐου), αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια επιλογών.

Στην εξίσωση παραμένουν η Μύκονος και ο Κολοσσός Ρόδου, ομάδες που βρίσκονται επίσης σε καθεστώς αναμονής, περιμένοντας την ολοκλήρωση των playoffs της EuroLeague για να μπουν στη μάχη, καθώς αντιμετωπίζουν τους «αιωνίους» το νωρίτερο στις 13 Μαΐου. Παρόλα αυτά, οι αποστάσεις δημιουργούν πρακτικές δυσκολίες, την ενώ υπάρχει και η πιθανότητα φιλικού με ομάδα του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση ρυθμού και τη σωστή διαχείριση της προετοιμασίας, με το κενό που δημιουργείται μπροστά του να έρχεται στην πιο κρίσιμη καμπή για την ομάδα, που έχει ως στόχο την είσοδο στην τετράδα.