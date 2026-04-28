Τομπάζης: «Συναρπαστικοί οι αγώνες, θέλαμε εξέλιξη και βελτίωση, όχι επανάσταση»

Ο επικεφαλής μονοθεσίων της Formula 1 και άλλοτε σχεδιαστής της Ferrari, μίλησε για τις αλλαγές στους κανονισμούς και τα πρώτα δείγματα που «εισέπραξε» μετά από τρεις αγώνες η FIA.

Στο πλαίσιο του GP στο Μαϊάμι (1-3 Μαΐου), ο Νικόλας Τομπάζης κλήθηκε να απαντήσει για τα πρώτα συμπεράσματα της FIA και τα επόμενα σχέδια της, ώστε να υπάρχει εξέλιξη και βελτίωση, όχι επανάσταση στο σπορ, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των οδηγών.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε: «Οι κανονισμοί του 2026 είναι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουμε δει πιθανώς στην ιστορία της F1. Ήταν πολύ σημαντικοί για να διατηρηθεί η συνάφεια του σπορ, η τεχνολογική εξέλιξη, με αυξημένη ηλεκτροκίνηση και άλλα στοιχεία. Γνωρίζαμε φυσικά ότι θα παρουσίαζαν ορισμένες δυσκολίες και είχαμε πει από την αρχή ότι θα τους επανεξετάσουμε μετά τους πρώτους αγώνες».

Ποια είναι, όμως, τα πρώτα συμπεράσματα της FIA; «Οι πρώτοι αγώνες πήγαν αρκετά καλά από πολλές απόψεις. Ήταν συναρπαστικοί, με κοντινές μάχες και αρκετά προσπεράσματα. Υπήρχαν βεβαίως τομείς όπου έπρεπε να παρέμβουμε. Η προσέγγισή μας ήταν εξέλιξη και βελτίωση, όχι επανάσταση. Δεν θεωρούμε ότι υπήρχε ανάγκη για επανάσταση».

Τέλος, επεσήμανε τη σημαντική συμβολή των οδηγών στη νέα εποχή: «Υπάρχει ένα σύστημα διακυβέρνησης που στηρίζει τους κανονισμούς της F1. Η FIA ηγείται της διαδικασίας, αλλά χρειάζεται συναίνεση από τους βασικούς εμπλεκόμενους, κυρίως τις ομάδες και τους κατασκευαστές κινητήρων. Έχουμε, επίσης, συζητήσει τα ζητήματα με τους οδηγούς, γιατί αυτοί είναι μέσα στο μονοθέσιο, βιώνουν τα πράγματα από πρώτο χέρι και η άποψή τους είναι ανεκτίμητη. Η στάση των οδηγών ήταν αρκετά ενιαία. Όλοι ζητούσαν αλλαγές στις κατατακτήριες για να μπορούν να πιέζουν περισσότερο, αλλά και να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα ασφάλειας».