Χωρίς Νιλικίνα και Μόρις ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μονακό για το Game 1

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ (21:00) για το Game 1 των play-off, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να δείξουν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ότι είναι το φαβορί της σειράς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να πορευθεί μόνο με τους Τόμας Ουόκαπ και Κόρι Τζόσεφ στα γκαρντ, καθώς ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός 12άδας για την αποψινή αναμέτρηση τους Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις. Παράλληλα εκτός του παιχνιδιού έμειναν και ο Μουσταφά Φαλ με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.