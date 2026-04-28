Η Ίντερ κινείται για μόνιμη απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι

Η Ίντερ είναι θέλει να προχωρήσει στην οριστική μεταγραφή του Μανουέλ Ακάντζι από τη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Ο Ελβετός κεντρικός αμυντικός είναι τη φετινή σεζόν ως δανεικός στους «Νερατζούρι» και έχει καταφέρει να γίνει βασικό στέλεχος της ομάδας.

Οι άνθρωποι της Ίντερ είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόδοσή του και έχουν αποφασίσει να ενεργοποιήσουν την αγορά του. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο.

Το ποσό της μεταγραφής εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με την Ίντερ να επενδύει στην εμπειρία του 30χρονου αμυντικού για τα επόμενα χρόνια.