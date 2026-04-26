Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε αποφασισμένος, ο Παναθηναϊκός ήταν άφαντος, οι ασπρόμαυροι είχαν άνετο απόγευμα και με 3-0 έφτασαν εύκολα τη σειρά στο 1-1 στους τελικούς για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Εκκωφαντική απάντηση του πανέτοιμου ΠΑΟΚ, που νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-0 στο Παλατάκι και έφερε στα ίσια την σειρά των τελικών (1-1). Την άλλη Δευτέρα στο Μετς το τρίτο ματς (4/5), έλειψε ο Κοβάσεβιτς από τους γηπεδούχους και ο Γκάσμαν από τους φιλοξενούμενους.

Μετά το αρχικό 10-10 ο ΠΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι με 15-11 με δύο άσσους του Ερνάντεζ, με τον Κουβανό να είναι ασταμάτητος στην επίθεση και να βάζει μπροστά την ομάδα του με 20-13. Τελικά, ο Δικέφαλος με 25-18 έκανε το 1-0 και πήρε προβάδισμα στο ματς, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό με πολλά προβλήματα στον τομέα της υποδοχής και χωρίς το δυνατό του ατού, που είναι το σερβίς.

Στο δεύτερο σετ και με μπλοκ του Κόλεφ οι ασπρόμαυροι είχαν ισχνό προβάδισμα με 8-6, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 9-9 με τον Γιάντσουκ. Με μπλοκ του Τόρες ο ΠΑΟΚ πήγε στο +3 με 16-13, ενώ με νέο άσσο του Ερνάντεζ το σκορ έγινε 21-15. Κάπως έτσι, οι ασπρόμαυροι πήγαν σε οκτώ σετ μπολ (24-16) και με λάθος του Κασαμπαλή έφτασαν στο 2-0 με 25-17.

Στο τρίτο σετ με άσσο του Τόρες και λάθος του Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι με 7-3, με τους πράσινους να επιστρέφουν και να μειώνουν σε 12-11 με άσσο του Βουλκίδη. Με τρομερές άμυνες του Τόρες και εκπληκτικές κόντρα μπάλες του Ερνάντεζ, αλλά και τα δύο μπλοκ του Κόλεφ, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +4 με 16-12, όμως ο Κασαμπαλής με εξαιρετικά σερβίς και δύο σερί άσσους έφερε το σετ στα ίσια με 18-18.

Με μπλοκ του Κόλεφ οι ασπρόμαυροι πήγαν στο +2 (21-19), κράτησαν σε απόσταση το σύνολο του Ανδρεόπουλου και με 25-22 μετά από λάθος του Κασαμπαλή, έκαναν το 3-0 και ισοφάρισαν την σειρά των τελικών σε 1-1!

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-18

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-22



*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 33 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 7 άσσους, 25 επιθέσεις (42% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) σε 80'



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (4/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 42% άριστες), Τόρες 10 (8/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 0% άριστες), Κόλεφ 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/22 επ., 3 άσσοι) / Μιχελάκης (λ, 53% υπ. - 32% άριστες), Καρασαββίδης, Μούχλιας 1 (1/1 επ.).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γιάντσουκ 7 (6/15 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 27% άριστες), Νίλσεν 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σαβόφσκι 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ., 50% υπ. - 30% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. - 25% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 8 (7/14 επ., 1 άσσος, 25% υπ. - 25% άριστες), Μανδηλάρης.