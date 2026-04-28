Πάντζαρ ενόψει ΠΑΟΚ: «Περιμένουμε πόλεμο, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για το Κύπελλο»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Ισπανία στον δεύτερο τελικό του Europe Cup (29/4, 21:00), έχοντας το πλεονέκτημα της νίκης των έξι πόντων από το ματς της Θεσσαλονίκης και ο Μέλβιν Πάντζαρ της Μπιλμπάο σημειώνει τι πρέπει να κάνει η ομάδα του.

Στη συνέντευξη Τύπου της Μπιλμπάο, ο Σουηδός γκαρντ τόνισε τα στοιχεία του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της αποστολής αλλά δείχνοντας πίστη στις δυνάμεις της ομάδας του

«Περιμένουμε έναν πραγματικό πόλεμο στο παρκέ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια σκληρή ομάδα και με μεγάλη εμπειρία, κάτι που νιώσαμε στην Ελλάδα. Ωστόσο, το πλεονέκτημα των έξι πόντων που έχουν οι αντίπαλοί μας δεν μας τρομάζει. Στο σπίτι μας, μπροστά στο κοινό μας, παίζουμε με διαφορετική ενέργεια και εμείς ορίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού» είπε αρχικά ο Πάντζαρ.

Επιπροσθέτως, στάθηκε ιδιαίτερα στον παράγοντα της έδρας και στο πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα του για να καλύψει τη διαφορά.

«Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να ανατρέψουμε την κατάσταση και να σηκώσουμε το Κύπελλο στο Μπιλμπάο. Πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να μην αφήσουμε τον ΠΑΟΚ να επιβάλει τον αργό ρυθμό του. Αν παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε στη Bilbao Arena, τότε στο τέλος της βραδιάς εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάντζαρ.