Πήρε το ευρωπαϊκό ο Παναθηναϊκός!

Με επιβλητική εμφάνιση στον τελικό η ομάδα ανδρών του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ κατέκτησε το Europe Trophy επιβεβαιώνοντας το upgrade σε όλα τα σπορ!

Ο Παναθηναϊκός «γιγαντώνεται» σε όλα τα αθλήματα και η πρόοδος είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα, με την ομάδα πινγκ πονγκ του συλλόγου να κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Europe Trophy.

Το «Τριφύλλι» αντιμετώπισε στον τελικό της διοργάνωσης την ισπανική Όλοτ και έφτασε στη νίκη με 3-0, με τα σετ πάντως να είναι γεμάτα και τους Λάκατος και Κωνσταντινόπουλο να επικρατούν στο τάι μπρέικ.

Με αυτό το τρόπαιο, ο Παναθηναϊκός έγινε ο μοναδικός σύλλογος με δύο κατακτήσεις στον θεσμό, την στιγμή που από μία έχουν οι Ολυμπιακός, Χαβίροφ και Νόβι. Αξίζει να αναφερθεί ότι μια φορά έχουν κατακτήσει το Europe Trophy και οι γυναίκες του συλλόγου, που φέτος πήραν την 3η θέση.

Αναλυτικά ο αγώνας:

Τάμας Λάκατος - Λ. Ντε 3-2 (9-11, 11-9,11-8, 9-11, 6-0).

Ταεχιούν - Παντόχα 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 12-10).

Κ. Κωνσταντινόπουλος - Πρόβοστ 3-2 (11-4, 11-8, 2-11, 7-11, 6-1).