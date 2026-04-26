Στην 3η θέση του Europe Trophy οι γυναίκες του Παναθηναϊκού

Η γυναικεία ομάδα πινγκ πονγκ του Παναθηναϊκού νίκησε τη Χαέν στον μικρό τελικό με 3-0 και κατέκτησε την Τρίτη θέση στο Europe Trophy.

Πρόκειται για τη δεύτερη σπουδαιότερη πορεία έπειτα από την κατάκτηση του θεσμού το 2022 και την περσινή παρουσία στα ημιτελικά

Σε πολύ υψηλό επίπεδο διατηρήθηκε στο Ευρωπαϊκό στερέωμα η γυναικεία ομάδα πινγκ πονγκ του Παναθηναϊκού καθώς κατάφερε και νίκησε την ισχυρή Χαέν με 3-0 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» διατηρήθηκε σε top επίπεδο στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο θεσμό καθώς παραμένει κάτοχος του μια φορά και τώρα έχει μια 3η θέση και πέρυσι μια παρουσία στα ημιτελικά.

Ραμίρεζ-Νικολέτα Στεφάνοβα 1-3 (8-11, 6-11, 11-8, 3-11)

Μπουένο-Ντίνα Μεσρέφ 0-3 (8-11, 8-11, 4-11)

Πεσότσκα-Κατερίνα Τόλιου 0-3 (0-11, 0-11, 0-11)