Η ομολογία της παράγκας και ο Παναθηναϊκός που έχασε και... χωρίς να παίξει!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον χαμένο Παναθηναϊκό από τον τελικό κυπέλλου, το καλοκαίρι-γολγοθά και την ομολογία του Γιώργου Κασναφέρη, πως δίνονταν τα πέναλτι και οι τίτλοι στον Ολυμπιακό.

Είναι κάποιες στιγμές, που το λέω και αναρωτιέμαι. Καταραμένοι είμαστε; Ολοι οι άλλοι χαίρονται εκτός από μας. Τι αμαρτίες κάναμε στην προηγούμενη ζωή μας και τις πληρώνουμε συνέχεια; Για τον φίλο του Παναθηναϊκού λέω και το πως σκέφτεται. Ο Παναθηναϊκός τα έχει κάνει όλα. Το Σάββατο βράδυ έκανε και κάτι άλλο. Εχασε χωρίς να παίξει! Διότι αν ο ένας χαμένος είναι ο ΠΑΟΚ, που δεν πήρε το κύπελλο, ο άλλος μεγάλος χαμένος είναι ο Παναθηναϊκός, που από το Europa πέφτει στο Conference League και χωρίς κανονάκι αποκλεισμού μέσα στο καλοκαίρι.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε δικαιότατα το κύπελλο με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, ο οποίος πήρε μία ομάδα στα πρόθυρα του υποβιβασμού και μέσα 4-5 μήνες την έφερε μία ανάσα από την πεντάδα και την οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου αποκλείοντας την ΑΕΚ, τον Λεβαδειακό και κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Με ρόστερ, που το βρήκε και χωρίς να κάνει προετοιμασία, όπως ακούμε συχνά στην χώρα μας, σαν δικαιολογίες, όταν μετά από έξι μήνες ένας προπονητής δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο σε μία ομάδα.

Η νίκη του ΟΦΗ, όμως, ήταν μία μεγάλη ήττα για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον, διότι είναι άλλο να παίξει στο Europa League το καλοκαίρι και άλλο στο Conference και από πλευράς πρεστίζ και από πλευράς χρημάτων και το κυριότερο αν δεν αλλάξει κάτι και δεν φύγει από τέταρτος, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι, για να παίξει στην League Phase του Conference. Οι βαθμοί που μάζεψε τα τελευταία τρία χρόνια θα τον φέρουν ισχυρό σε όλες τις κληρώσεις, αλλά το καλοκαίρι γίνονται οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Στην ίδια θέση ήταν πέρυσι η ΑΕΚ και τα κατάφερε, αλλά είναι μία πολύ δύσκολη συνθήκη και ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης από το καλοκαίρι! Αντίθετα αν έπαιζε στο δεύτερο προκριματικό του Europa League (σε περίπτωση που το έπαιρνε το κύπελλο ο ΠΑΟΚ) είχε ένα κανονάκι αποκλεισμού και με δύο προκρίσεις θα έπαιζε στην League Phase του Conference League.

Θα μου πεί κάποιος. Στο -8 είναι ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ και την τρίτη θέση, μένουν τέσσερα παιχνίδια ας κάνει τέσσερις νίκες και έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ θα κάνει και αυτός ήττες και θα τον περάσει και θα βγει αυτός τρίτος. Ωραία στην θεωρία δύσκολα στην πράξη. Πρώτον δεν πείθει κανείς, αυτός ο Παναθηναϊκός, ότι θα κάνει τέσσερις νίκες και δεύτερον οι 8 βαθμοί είναι μεγάλη διαφορά, για να καλυφθεί σε τέσσερα παιχνίδια, που είναι όλα ντέρμπι. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ πάθει, ότι έπαθε πέρυσι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αλλάξει πρόσωπο και πάει τρένο. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω με τίποτα, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ετοιμαστεί, για ένα καλοκαίρι -Γολγοθά με την υποχρέωση για τρεις προκρίσεις.

Ο Γιώργος Κασναφέρης μίλησε στο Foxbet και με τα όσα είπε επιβεβαίωσε όλους εμάς, που φωνάζουμε ακόμα, ότι για 20 χρόνια η παράγκα έκλεβε τίτλους και νίκες από τον Παναθηναϊκό και από άλλες ομάδες και τις έδινε μόνο σε μία ομάδα. Για το περίφημο πέναλτι-βουτιά του Αλεξανδρή, που έδωσε στην Καβάλα ο Κασναφέρης ομολόγησε, ότι «ήθελα να δω πέναλτι». Και στη συνέχεια σε μία ακόμα ομολογία είπε, ότι «αν είχε παράπονα ο Ολυμπιακός θα ήμουν μακαρίτης». Με λίγες λέξεις τα είπε όλα. Φυσικά τι να το κάνεις, όταν τα πρωταθλήματα έχουν δοθεί σε ομάδα, που δεν τα άξιζε και δεν έχουν δοθεί σε ομάδες, που τα άξιζαν και καταστράφηκαν; Τα πρωταθλήματα δεν γυρνάνε πίσω. Αυτή είναι η ουσία. Όπως και το γεγονός, ότι ο Κασναφέρης, που τώρα βγαίνει και τα λέει τότε έκανε καριέρα, στα χρόνια της παράγκας και αυτός και τα άλλα φυντάνια που τότε σφύριζαν έσφαζαν ομάδες προς όφελος του Ολυμπιακού.

Μέσα σε όλα έχει πει και κάτι παραμύθια, όπως το ότι στο ματς με την Ξάνθη στην Λεωφόρο επαιξε 200-0 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αυτά τα παραμύθια μπορεί να τα λέει σε παιδάκια, που δεν είχαν γεννηθεί τότε. Όχι σε μας που ζήσαμε και εκείνο το σφάξιμο την περίοδο 2007-08, όταν δεν είχε δώσει πέναλτι σε καθαρό τράβηγμα της φανέλας του Σαλπιγγίδη, που έγινε μπροστά στα μάτια του, όπως φαίνεται στο βίντεο, που υπάρχει ακόμα. Και αυτή του η σκανδαλώδης απόφαση στέρησε από τον Παναθηναϊκό δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα του Βάλνερ, που το διεκδίκησε μέχρι τέλος και το έχασε για 4 βαθμούς! Oπως και η αποθέωσή του στον Κόκκαλη, δεν δείχνει ότι είναι μετανιωμένος για τα όργια που έκανε τότε....Το αντίθετο.