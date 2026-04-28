«Βόμβα» με Ντεπάι: «Προτάθηκε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!»

«Βόμβα» αναφορικά με το μέλλον του Μέμφις Ντεπάι έδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, λέγοντας πως έχει προταθεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Μέμφις Ντεπάι, καθώς να αφήσει την Βραζιλία και την Κορίνθιανς και έτσι το όνομά του μπλέκεται με την Ελλάδα και το Big-4 της Stoiximan Super League!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Εκρέμ Κονούρ, ο Ολλανδός σούπερ σταρ έχει ήδη προταθεί σε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ΑΕΚ και ΠΑΟΚ καθώς θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη.Ο Ντεπάι αγωνίζεται στην Κορίνθιανς από το 2024, ωστόσο τώρα φέρεται να έχει έρθει σε ρήξη με τους Βραζιλιάνους και θέλει να φύγει από τη χώρα του καφέ.

Σε αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκεται ο 32χρονος επιθετικός στη Βραζιλία έχει καταγράψει 77 συμμετοχές, με απολογισμό 20 γκολ και 15 ασίστ. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με τον Ντεπάι να έχει αγωνιστεί σε Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αϊντχόφεν και Λιόν.