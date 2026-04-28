Ελληνιάδης: «Όνειρο για τον Κολοσσό να παίξει ξανά στην Ευρώπη»

Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε με 91-80 την Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Greek Basketball League, τερματίζοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας και παίρνοντας, παράλληλα, την πρόκριση για τα play-offs του πρωταθλήματος και ο Sports Director της ροδίτικης ομάδας, Σταύρος Ελληνιάδης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ για την πορεία του Κολοσσού

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη φετινή πορεία του Κολοσσού: «Νομίζω πως, έτσι όπως ξεκίνησε η χρονιά και όπως εξελίχθηκε, το “τέλος καλό, όλα καλά” αντιπροσωπεύει απόλυτα τη φετινή σεζόν για τον Κολοσσό. Στις πρώτες 11 αγωνιστικές είχαμε κάνει μόλις δύο νίκες και είχαμε μπροστά μας ένα, θεωρητικά, εύκολο πρόγραμμα. Έμεναν 13 παιχνίδια, επτά εκτός και έξι εντός έδρας. Από αυτά, τα τρία εντός ήταν με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη, που είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια και πρέπει να παίξεις πάρα πολύ καλά για να κερδίσεις τέτοιες ομάδες, ειδικά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στη φάση “αναγέννησης” που βρίσκονται τώρα, με πολύ δυνατά ρόστερ. Παρ’ όλα αυτά, με την έλευση του κόουτς Λυκογιάννη, που νομίζω αναμόρφωσε την ομάδα, αλλά και με τις προσθήκες που έγιναν, τον Μακ και τον Νίκολς πριν έρθει ο κόουτς, στη συνέχεια του Κένεντι και του Ραντλ, δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Το έδειξε και μέσα στο γήπεδο. Παίξαμε πολύ καλό και ελκυστικό μπάσκετ, κάναμε τρεις εκτός έδρας νίκες με Μύκονο και Προμηθέα, αλλά και φυσικά τη μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τελικά φτάσαμε στις οκτώ νίκες, που, μαζί με τις ισοβαθμίες, μας έδωσαν τη δυνατότητα να βγούμε 8οι και να παίξουμε στα play-offs. Παράλληλα, βλέπουμε και το όραμα της Ευρώπης, κάτι που το θέλει και το νησί και οι άνθρωποι της ομάδας, ώστε να έχει ο σύλλογος ευρωπαϊκά παιχνίδια και να μπορέσουμε και του χρόνου να έχουμε ένα εξίσου ανταγωνιστικό σύνολο. Με λίγα λόγια, η έλευση του Λυκογιάννη, οι τέσσερις νέοι παίκτες και οι ήδη υπάρχοντες έκαναν πολύ καλή δουλειά, έπαιξαν όλα τα παιχνίδια στα ίσα και πέτυχαν αυτήν τη μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, που νομίζω γίνεται… μία φορά στα 100 χρόνια».

Για τα play-offs: «Νομίζω αυτά τα παιχνίδια για εμάς είναι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Θέλουμε να τα ευχαριστηθούμε αφού προκριθήκαμε. Θα είναι και για ‘μας και για τους παίκτες μια πολύ ωραία εμπειρία να παίξουμε στο ΣΕΦ και να υποδεχτούμε εδώ τον Ολυμπιακό. Ίσως σε αυτά τα ματς δοθεί η ευκαιρία και σε κάποια παιδιά που δεν έπαιξαν τόσο μέσα στη χρονιά να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσουν εμπειρίες και παραστάσεις που θα τις θυμούνται σε όλη τους τη ζωή».

Για την προοπτική της Ευρώπης: «Στην πρηγούμενη παρουσία μας στην Ευρώπη νομίζω ότι υπήρχε το θέμα του γηπέδου, το οποίο τώρα έχει μεγαλώσει και είναι κοντά στις 3.000 θέσεις. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, ευρωπαϊκό θα έλεγα, και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να παίξει μια ομάδα στην Ευρώπη. Παίζοντας στην Ευρώπη πρέπει να έχεις πολύ καλή οργάνωση, να φτιάξεις μια καλύτερα δομημένη ομάδα και να δώσεις ένα όραμα και στους παίκτες που θα έρθουν. Να τους προσφέρεις ένα κίνητρο μέσω της Ευρώπης. Γιατί για όλους τους παίκτες είναι σημαντικό, όταν βγαίνουν στην αγορά το καλοκαίρι, να παίζει μια ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, όποια κι αν είναι αυτή».

Για τα οφέλη από μία νέα ευρωπαϊκή συμμετοχή: «Υπάρχει πλέον και η εμπειρία από την προηγούμενη συμμετοχή, ώστε να μη γίνουν τα ίδια λάθη και να οργανωθείς καλύτερα. Γιατί σίγουρα το να παίζεις δύο παιχνίδια τη βδομάδα, μαζί με τα ταξίδια, φέρνει επιπλέον κούραση και χρειάζεται καλύτερο ρόστερ. Δεν προσελκύεις μόνο ξένους παίκτες, αλλά και καλούς Έλληνες, που είναι λίγοι στην αγορά. Δίνοντάς τους αυτό το κίνητρο, μπορείς να τους προσελκύσεις πιο εύκολα. Για ‘μένα, είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να προσπαθήσει να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί είναι ένα όνειρο γι’ αυτόν τον σύλλογο και πρέπει να “κυνηγάς” τα όνειρά σου».

Για τον στόχο της Ευρώπης και το παράδειγμα της Καρδίτσας: «Είναι ένας στόχος του Κολοσσού να μπει ξανά σε μια τέτοια διοργάνωση. Βλέπουμε και σαν οδηγό την πορεία της Καρδίτσας, που έκανε τρομερή πορεία, έφτασε μέχρι τους “16” του Basketball Champions League και παράλληλα είχε και καλή παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το να έχεις τη δυνατότητα να παίξεις στην Ευρώπη και να μην το κάνεις, νομίζω πως είναι ένα πισωγύρισμα».

Για το αν έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς: «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για την επόμενη σεζόν. Μέχρι το Σάββατο δεν ξέραμε πού θα βρισκόμαστε, γιατί υπήρχαν και σενάρια που μας έμπλεκαν με τον υποβιβασμό. Τώρα θέλουμε λίγο να το απολαύσουμε και να το χαρούμε. Όλοι είμαστε χαρούμενοι με αυτό που συνέβη, ωστόσο σύντομα θα υπάρξει νέος σχεδιασμός, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Όπως είπα, η ομάδα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα και να δομηθεί έτσι ώστε, μέσα και από την Ευρώπη, να έχει περισσότερα έσοδα. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο άνθρωποι που πραγματικά “ματώνουν” οικονομικά και πρέπει να γίνει καλύτερος σχεδιασμός».