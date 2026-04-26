Η Βαλένθια δεν αλλάζει αποδυτήρια παρά τις διαμαρτυρίες του Αταμάν!

Λίγα 24ωρα πριν το Game 1 της σειράς με τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή των αποδυτηρίων που θα διαθέσει στον προπονητή του Τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν.

Μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Ισπανία για την regular season, o Eργκίν Αταμάν είχε διαμαρτυρηθεί για τα αποδυτήρια-αποθήκη, που είχε διαθέσει η Βαλένθια στο προπονητικό τιμ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα, με όσα μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, η ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας, δεν έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν σε αλλαγές στα αποδυτήρια της «Roig Arena», τονίζοντας ότι πληρούν πλήρως τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Οι άνθρωποι της Βαλένθια, μάλιστα επισημαίνουν ότι η διοργανώτρια αρχή έχει ελέγξει και εγκρίνει τις εγκαταστάσεις πριν από την έναρξη της σεζόν, ενώ επανήλθε για νέο έλεγχο μετά τις δηλώσεις του Αταμάν, ενώ δεν ζητήθηκε οποιαδήποτε τροποποίηση.

Έτσι, η Βαλένθια θα παραχωρήσει στο προπονητικό τιμ του Τριφυλλιού τα ίδια αποδυτήρια που είχαν δοθεί την 9η Απριλίου, καθώς όπως τονίζουν συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας.

Tι αναφέρει ο κανονισμός της Euroleague για τα αποδυτήρια

Οι κανονισμοί της Ευρωλίγκας για τα αποδυτήρια που πρέπει να παραχωρηθούν στο προπονητικό staff είναι ξεκάθαροι, αναφέροντας ότι κάθε προπονητικό τιμ πρέπει να διαθέτει «αποκλειστικό χώρο αποδυτηρίων τουλάχιστον 21 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος να είναι καλά αεριζόμενος, καθαρός και σε άριστη κατάσταση, με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και θορύβου».

Παράλληλα ο χώρος θα πρέπει να έχει εξοπλισμό όπως ατομικά ερμάρια, καθίσματα, τουαλέτα, νιπτήρες, χώρους αποθήκευσης εξοπλισμού και μικρό χρηματοκιβώτιο για προσωπικά αντικείμενα.

Τέλος, οι γηπεδούχες ομάδες οφείλουν επίσης να παρέχουν φρούτα, εμφιαλωμένο νερό και πρόσβαση σε ασύρματο διαδίκτυο, ενώ συνιστάται και η ύπαρξη ρολογιού αγώνα στους επιπλέον χώρους αποδυτηρίων.