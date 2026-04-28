Παναθηναϊκός: Σενάριο για τον Περουβιανό αμυντικό χαφ, Χεσούς Καστίγιο

Ανάρτηση του δημοσιογράφου, Ρούντι Γκαλέτι, σύμφωνα με την οποία οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή της Ουνιβερσιτάριο.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και η φημολογία για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, άρχισε. Σύμφωνα με αυτή, οι «πράσινοι» έχουν κάνει κρούση για τον 24χρονο αμυντικό μέσο, Χεσούς Καστίγιο.

Ο δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, μέσω ανάρτησής του μετέφερε τις πληροφορίες του αναφορικά με την υπόθεση. Όπως τονίζει, ο Παναθηναϊκός μαζί με την Κρουζ Αζούλ και την Ιντερνασιονάλ, έχουν ενδιαφερθεί για τον ποδοσφαιριστή της Ουνιβερσιτάριο του Περού. Την περίπτωσή του εξετάζει και η Λα Κορούνια, για το ενδεχόμενου ανόδου στη La Liga.

Η ομάδα του τον παραχωρεί, με την τιμή του να είναι περίπου στο 1.000.000 ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής έχει φέτος 17 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Περού σε 14 ματς.