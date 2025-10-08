Η πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα συγκίνησε μόνο 40 φίλους της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. Στη μεγάλη σάλα του ΣΕΦ, η Βαλένθια δεν συνάντησε εμπόδια και επιβλήθηκε με 97-74.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ την Βαλένθια για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague Γυναικών. Μόνο 40 οπαδοί έδωσαν το «παρών» και η ισπανική ομάδα δε δυσκολεύτηκε να κάνει... περίπατο και να επικρατήσει με 97-74. Έτσι, πλέον η Βαλένθια βρίσκεται στο 1-0 και οι «ερυθρόλευκες» στο 0-1 στον όμιλο.

Για τις νικήτριες ξεχώρισε η Αλεξάντερ με 23 πόντους,10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα και η Αμπντελκάντερ με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, κορυφαία του Ολυμπιακού ήταν η Χριστινάκη με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ,2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ η Ούλφολκ ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97

Τα στατιστικά του αγώνα.