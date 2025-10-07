Ο Προμηθέας άνοιξε την διαφορά στο +23 (36-13), η Χαϊδελβέργη έβγαλε αντίδραση στο 4ο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να έχει καθαρό μυαλό στο φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 89-83.

Ποδαρικό με το δεξί στο Basketball Champions League για τον Προμηθέα. Οι Πατρινοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους κόντρα στην Χαϊδελβέργ, πήραν νωρίς στο παιχνίδι διψήφια διαφορά, ωστόσο η γερμανική ομάδα έβγαλε αντίδραση έβαλε πίεση στον Προμηθέα που έφτασε τελικά στη νίκη με 89-83.

Με αυτόν το τρόπο η ομάδα της Πάτρας έκανε το 1-0 στον όμιλο, ενώ την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Ρομπ Γκρέι ηγήθηκε της επίθεσης της ομάδας του Γιώργου Λιμνιάτη, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 20 πόντους με 7/16 σουτ. Πληθωρική εμφάνιση από τον ΜακΚάλουμ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Χάμοντς να συμπληρώνει 13 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Τι Τζέι Χορν έκανε ζημιά στην άμυνα του Προμηθέα με 22 πόντους, με τον Μίκαελ Ουέδερς να συμπληρώνει 13 πόντους με 6 ασίστ.

Άνοιξε τον ρυθμό ο Προμηθέας, αποκτώντας διψήφια διαφορά με το… καλημέρα

Σαρωτικός ήταν ο Προμηθέας στο πρώτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να ανοίγει τον ρυθμό, αποκτώντας με το «καλημέρα» διψήφια διαφορά (+11, 17-6 στο 5’), και τον ΜακΚάλουμ να κάνει πολύ καλή δουλειά επιθετικά. Οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, ενώ πέταγαν «φωτιές» στην επίθεση με 32π. στην πρώτη περίοδο (+19, 32-13).

Η ομάδα της Πάτρας είχε επιβεβαίωση από την αρχή του παιχνιδιού την… ταμπέλα του φαβορί και με τον Καραγιαννίδη να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό εκτόξευσαν την διαφορά τους πάνω από τα επίπεδα των 20π. (+23, 36-13 στο 12’). Η Χαϊδελβέργη έβγαλε αντίδραση και με επιμέρους 2-14 μείωσε στο -11 (38-27 στο 15’), ωστόσο οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη διατήρησαν τον έλεγχο και το διψήφιο προβάδισμα στο φινάλε του ημιχρόνου (+13, 50-37), με τον Γκρέι να ηγείται της επίθεσης (12π.).

Η Χαϊδελβέργη έβαλε πίεση, ο Προμηθέας άντεξε και έκανε ποδαρικό με το δεξί στο BCL

Το σκηνικό της αναμέτρησης δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος, με τον Προμηθέα να διατηρεί το προβάδισμα του σε επίπεδα ασφαλείας (+18, 60-42 στο 23’), την ώρα που ο Γκρέι οδηγούσε την ομάδα του επιθετικά (17π.). Η Γερμανική ομάδα ήταν αρκετά άστοχη (19/47σ.) και σε συνδυασμό με τα 15 λάθη αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πατρινών που διατηρούσαν το +20 στο προβάδισμα τους (70-50 στο 29’).

Ο Προμηθέας είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να ξεκινήσει με το δεξί την διοργάνωση, με την Χαϊδελβέργη να ανεβάζει την ένταση της στην άμυνα, μειώνοντας στο -11 (77-66 στο 35'). Οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη είχαν χάσει την συγκέντρωση τους και τον ρυθμό τους στην επίθεση, έχοντας σκοράρει μόλις 7π. σε 6'. Η γερμανική ομάδα ύστερα από αρκετή ώρα έριξε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-8, 77-69 στο 36'), με τον Ουέδερς να ροκανίζει περισσότερο το προβάδισμα του Προμηθέα (-5. 79-74 στο 37'). Το επιμέρους σκορ της τέταρτης περιόδου είχε φτάσει στο 9-24 για την γερμανική ομάδα που είχε μετατρέψει το παιχνίδι σε... θρίλερ, με τους Γκρέι και ΜακΚάλουμ να δίνουν σκορ από την γραμμή της... φιλανθρωπίας (82-76 στο 39'). O MακΚλέιν με τρίποντο διαμόρφωσε το 82-79, με τον ΜακΚάλουν να γράφει το 84-79 36'' πριν το τέλος. Η Γερμανική ομάδα έκανε λάθος στην επαναφορά, με την πατρινή ομάδα να διατηρεί το προβάδισμα της μέχρι το τέλος φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 89-83.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83

