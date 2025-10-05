Η Σαραγόσα μπήκε καλύτερα στον αγώνα, δεν άφησε την Μπασκόνια να πάρει τον έλεγχο και τελικά επικράτησε με 107-88.

Η Μπασκόνια αντιμετώπισε τη Σαραγόσα για την πρώτη αγωνιστική της ACB. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο παρκέ και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 107-88.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Σοριάνο με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ο Ρόμπινσον με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους ο Ντιαλό μέτρησε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Λουβαβού - Καμπαρό τελείωσε το ματς με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Θυμίζουμε πως η Μπασκόνια έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Buesa Arena για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 48-34, 72-60, 107-88

Τα στατιστικά του αγώνα.