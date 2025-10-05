Νίκολς στο SDNA: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ξέρουν μπάσκετ» (vid)

Ο βετεράνος Αμερικάνος φόργουορντ, που είχε παίξει παλιότερα στους «πράσινους», είναι πλέον στο προπονητικό σταφ των Σίξερς. Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Τόλης Κοτζιάς.

Μπαίνοντας στο παρκέ της «Etihad Arena» για τη media day των Σίξερς την Τετάρτη, που μας πέρασε, είδαμε όπως ήταν λογικό αρκετά γνώριμα πρόσωπα. Είδαμε μεταξύ άλλων και έναν -πρώην- παίκτη, που είχε περάσει από τη χώρα μας. Ο Ντιμίτρις Νίκολς είναι πλέον στο προπονητικό σταφ της ομάδας της Φιλαντέλφια και αν ορισμένοι δεν θυμάστε είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2016-2017.

Δεν χάσαμε, λοιπόν, την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του. Να θυμηθούμε τα παλιά, να καταγράψουμε το τώρα.

Ντιμίτρις, χαρήκαμε, που σε βλέπουμε μετά από καιρό. Είσαι πλέον προπονητής. Από το πανεπιστήμιο του Ουέικ Φόρεστ στους Σίξερς…

«Ναι, είναι ωραία εμπειρία. Μπαίνω στην δεύτερη χρονιά μου ως προπονητής. Είναι τρομερή εμπειρία. Επειδή ήμουν παίκτης έχω ένα πλεονέκτημα στο να μιλάω στα παιδιά, όχι απλά να τους μιλάω αλλά να τους δείχνω τι θέλουμε να κάνουμε, την φιλοσοφία μας και σε ποιες αρχές θέλουμε να βασίσουμε την επίθεση και την άμυνα. Μέχρι τώρα πάει καλά. Νομίζω η φετινή σεζόν θα είναι πολύ καλή. Είμαστε υγιείς, προσθέτουμε νέα πράγματα σε επίθεση και άμυνα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε στο καμπ και την προπόνηση».

Τι είναι πιο δύσκολο; Να είσαι προπονητής ή παίκτης: «Δεν το αποκαλώ δυσκολία, το αποκαλώ πρόκληση. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση ως προπονητής, ως ομάδα είτε δουλεύουμε την επίθεση, την άμυνα, κάνουμε ασκήσεις. Κάθε μέρα είναι πρόκληση για εμάς να βελτιωθούμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να βελτιωθούμε ακόμα και αν γίνουμε 1% καλύτεροι είναι βελτίωση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε».

Τι θυμάσαι από τον Παναθηναϊκό: «Τους φιλάθλους. Οι φίλαθλοι αγαπούν το μπάσκετ, το καταλαβαίνουν, το εκτιμούν. Εγώ ως παίκτης έπαιζα για τους οπαδούς. Όποτε ήμουν στο παρκέ ένιωθα σαν να είμαι στην σκηνή, σε ένα θέατρο δίνοντας παράσταση στον κόσμο. Μας εκτιμούσαν όσο τους εκτιμούσαμε και εμείς. Και συγχαρητήρια που κέρδισαν την Euroleague. Ήταν ωραίο».

Για την τωρινή ομάδα του Παναθηναϊκού ξέρεις τίποτα; «Δεν ξέρω πολλά για αυτή την ομάδα. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να κερδίσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα και θα ήθελα να τους επισκεφθώ κάποια μέρα».

Ο Ναν είναι ο σταρ αυτής της ομάδας και ο Χολμς η νέα προσθήκη… «Ο Ναν είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι στην Ευρώπη κάποιο καιρό τώρα, κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι γκαρντ που μπορεί να μπει στο ζωγραφιστό. Είναι αριστερόχειρας. Πάντα έχουν την ευκαιρία κάθε χρόνο να πάνε στο Final-Four. Εύχομαι μόνο τα καλύτερα».

Επαιξες στη ΤΣΣΚΑ για τον Δημήτρη Ιτούδη. Τι έχεις να πεις για τον κόουτς; «Είναι από τους αγαπημένους μου προπονητές. Έμαθα τόσα πολλά από αυτόν. Παρόλο που ήταν αυστηρός μαζί μου, ήταν για καλό μου γιατί έμαθα πολλά εντός και εκτός παρκέ. Επίθεση, άμυνα. Ήταν καλά προετοιμασμένος. Πάντα έκανε τα πράγματα σωστά. Είμαι ευγνώμων που προπονήθηκα από προπονητές σε όλο τον κόσμο και μπορώ να έχω αυτή την εμπειρία».