Οι Νιού Γιόρκ Νικς πήραν τον έλεγχο του αγώνα στην δεύτερη περίοδο, δεν επέτρεψαν στους Σίξερς να επιστρέψουν και πανηγύρισαν μία εύκολη, φιλική νίκη με 99-84. Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Τόλης Κοτζιάς

Νιού Γιόρκ Νικς και Φιλαδέλφεια Σίξερς αναμετρήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι σε ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι Σίξερς μπήκαν καλύτερα στον αγώνα (προηγήθηκαν με 11-5), όμως οι Νικς ισορρόπησαν το ματς και η πρώτη περίοδος έληξε με το σκορ στο 25-25. Η ομάδα του Μάικ Μπράουν συνέχισε να ανεβάζει την απόδοσή της, με τους Μπρίτζες, Τάουνς και Μπράνσον πήραν διψήφια διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 53-43.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με το σύνολο του Νικ Νερς να μην μπορεί να πλησιάσει στο σκορ. Μάθιους και Χουκπόρτι ανέβασαν τη διαφορά στους 20 (75-55) και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Νικς να προηγούνται με 81-57. Η τελευταία περίοδος είχε... διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να επικρατεί τελικά με 99-84.

Για τους νικητές ο ΜακΜπράιντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ξεχώρισε και ο Ρόμπινσον με 7 πόντους, 16 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Διψήφιοι ήταν και οι Τάουνς (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Μπρίτζες (10 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Έτζκομπ με 14 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ αλλά και ο Μάξεϊ με 14 πόντοι, 4 ριμπάουν, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Διψήφιος ήταν και ο Τσάντλερ με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 53-43, 81-57, 99-84

Τα στατιστικά του αγώνα.

Δείτε φωτογραφίες: